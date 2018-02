Há pouco mais de uma semana, o Barcelona eliminou o Espanyol da Taça do Rei, virando uma desvantagem de um golo registada na primeira mão, no RCDE Stadium. Neste domingo, na 22.ª jornada da Liga espanhola, as duas equipas voltaram a encontrar-se no Cornellá e desta vez deu empate: 1-1, com o golo do Barça a surgir nos últimos minutos.

Gerard Moreno, aos 66', tornou ainda mais quente um derby já de si escaldante, ao inaugurar o marcador para os anfitriões. Ernesto Valverde tinha lançado Messi em campo, minutos antes (sim, o argentino começou no banco), e o empate chegou aos 83', pela cabeça de Piqué, um jogador polémico q.b. e que não poupou no gestos dos festejos.

O Espanyol permanece no 15.º lugar da tabela e o Barcelona no primeiro, de forma confortável. Resta saber se o Atlético Madrid, segundo classificado, consegue aproximar-se ligeiramente do líder - para isso, terá de vencer neste domingo o Valência.

