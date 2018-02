Ivo Vieira, treinador do Estoril

"Desde que cheguei, o Estoril já fez melhores jogos em termos de qualidade. Foi um jogo difícil contra uma equipa forte. Demos uma resposta positiva, os jogadores acreditam nas nossas ideias, não podemos ficar eufóricos a pensar que as coisas já estão feitas."

"Vento? Ambas as equipas jogaram a favor do vento. Quem tirou mais vantagem fomos nós. Nos últimos minutos o Sporting podia ter feito um ou dois golos, mas nos podíamos ter feito dois ou três. Fomos muito competentes e merecemos o que aconteceu."

Jorge Jesus, treinador do Sporting

"Foi um jogo com características especiais. Por causa do vento, o Estoril criou-nos dificuldades nos cantos. O Sporting até entrou bem no jogo, teve várias oportunidades de golo, na primeira parte e na segunda. Não conseguimos entender estas jogadas do Estoril."

"Tentámos criar perigo a jogar a favor do vento, mas não conseguimos criar muito. Estivemos melhor na primeira parte que na segunda. Na primeira, foi uma equipa equilibrada e com ideias, na segunda foi mais no desespero, a tentar virar o resultado de qualquer maneira, não era aqui que esperávamos perder."

"Alguma vez tínhamos de perder, não era aqui. Não correu como pensávamos, não era o jogo em si, o que conta é que perdemos e levamos zero pontos. [Bas Dost e Gelson Martins] estou preocupado de não os ter, são jogadores com características especiais, mas não foi por causa disso que não ganhamos. Todos vão perder pontos."

