O atleta João Vieira (Sporting) sagrou-se neste domingo campeão nacional de marcha, triunfando pelo segundo ano consecutivo na prova de 20 km de estrada, disputada em Quarteira.

O marchador olímpico, de 41 anos, conquistou o seu 45.º título nacional absoluto, escapando ao grupo dos primeiros logo à sexta volta de um total de 20 ao percurso de um quilómetro desenhado na envolvente do Estádio Municipal de Quarteira.

O atleta "leonino", agora campeão nacional nos 20 km de estrada por seis vezes, triunfou com o tempo de 1h25m44s , deixando nos outros dois lugares do pódio os benfiquistas Miguel Carvalho (segundo, a 1m02s) e Miguel Rodrigues (terceiro, a 3m48s).

"É uma prova sempre difícil. Decidi marcar presença, mas não foi um dia com as condições adequadas para marchar. Um percurso bastante difícil, ainda por cima com bastante vento", afirmou, após o final.

João Vieira, que lidera o grupo de marcha da secção de atletismo do Sporting, disse que só decidiu participar porque se trata de uma prova nacional: "Sou português, tenho sempre muito prazer em participar nos campeonatos nacionais. É mais um título para o meu clube".

Em termos individuais, porém, o atleta falhou o objectivo que tinha traçado, um tempo abaixo de 1h25m, que lhe permitiria o acesso ao Campeonato do Mundo de Nações de marcha, marcado para Maio, na China.

Resultados

1. João Vieira (Sporting): 1h25m44s

2. Miguel Carvalho (Benfica): 1h26m45s

3. Miguel Rodrigues (Benfica): 1h29m31s

4. Rui Coelho (Clube de Atletismo de Seia): 1h31m01s

5. Pedro Isidro (Benfica): 1h32m57s

