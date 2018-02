Música

O lado oculto da dupla

Os Moon Duo voltam aos palcos portugueses depois de terem estado, em Agosto, em Paredes de Coura – onde, além da actuação no festival, deram um concerto vespertino no centro da vila. O space-rock psicadélico e labiríntico de Ripley Johnson (também conhecido dos Wooden Shjips) e de Sanae Yamada faz-se ouvir numa minidigressão de quatro datas motivada pelo álbum editado em dois volumes no ano passado: Occult Architecture.

BRAGA GNRation

Dia 9 de Fevereiro, às 22h30.

Bilhetes a 7€

COIMBRA Salão Brazil

Dia 10 de Fevereiro, às 22h.

Bilhetes a 10€

LEIRIA Texas Bar

Dia 11 de Fevereiro, às 18h.

Bilhetes a 10€ e 12€

LISBOA MusicBox

Dia 12 de Fevereiro, às 22h30.

Bilhetes a 10€

Foto Frederic Iovino

Teatro

Música para palavras indesejadas

Sermões, instruções técnicas, discursos de ódio, lugares-comuns, queixas, ofensas… Palavras que preferíamos não ouvir. Que causam ruído ou incómodo. É com elas que se constrói a Suite Nº 3 do dramaturgo e encenador francês Joris Lacoste. É mais um espectáculo da sua tetralogia teatral baseada no projecto Encyclopédie de la Parole, uma colecção de gravações orais em todas as línguas possíveis. O primeiro tomo, que vimos em 2014, abordava a génese e competência da fala. O segundo, dois anos depois, incidia sobre as acções instigadas pelas palavras. Este transforma-as em melodias. Introduz um novo elemento – o piano – para explicitar a dimensão musical. Das tais palavras indesejadas fazem-se Lieds, chanson française, ganchos pop, fado. Assim se "transporta o acto de ouvir" – explica Lacoste – "para um lugar inesperado e paradoxal".

LISBOA Teatro Municipal São Luiz

Dias 9 e 10 de Fevereiro, às 21h.

Bilhetes de 12€ a 15€

Foto Instrução Pessoal, 1969

Exposição

O tempo de Lapa

Miguel von Hafe Pérez comissaria em Serralves aquela que é apresentada como a mais abrangente retrospectiva da obra de Álvaro Lapa (1939-2006), um dos mais influentes e enigmáticos artistas da pintura portuguesa contemporânea. Álvaro Lapa: No Tempo Todo junta perto de 300 peças, oriundas de várias colecções públicas e privadas. Pinturas, desenhos e objectos promovem a reflexão sobre esse corpo de trabalho "tão relevante e visualmente atractivo quanto elusivo" e marcado por "uma exploração sustentada do território da pintura enquanto texto", como sublinha a nota de imprensa. Em torno da exposição desenrola-se um ciclo de cinema, literatura, pensamento, teatro e performances – incluindo criações inéditas – sobre a obra e o legado do artista.

PORTO Museu de Serralves

De 8 de Fevereiro a 13 de Maio. Segunda a sexta, das 10h às 18h (a partir de Abril, até às 19h); sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h (a partir de Abril, até às 20h). Inauguração às 22h de 8 de Fevereiro.

Bilhetes a 10€

Foto André Cepeda

Música

Dez anos em Suite

O triângulo piano-contrabaixo-bateria é tudo menos clássico na abordagem do RED Trio (Rodrigo Pinheiro, Hernâni Faustino e Gabriel Ferrandini, respectivamente), reconhecido internacionalmente pela qualidade dos discos e pela intensidade das actuações. Neste concerto, celebra dez anos de actividade com a apresentação de Suite, uma obra em três actos – um de cada elemento do trio – encomendada pelo Maria Matos. É interpretada com a Celebration Band, um ensemble alargado de músicos que colaboraram com o projecto nalgum momento dessa década. David Maranha, John Butcher, Mattias Ståhl, Miguel Mira, Rodrigo Amado e Sei Miguel são alguns deles.

LISBOA Maria Matos Teatro Municipal

Dia 10 de Fevereiro, às 22h.

Bilhetes de 6€ a 12€

Foto

Exposição

Floral e oriental

No Museu Gulbenkian, a primeira exposição do ano tem motivos florais. Com curadoria de Clara Serra e Teresa Nobre de Carvalho, As Flores do Imperador - Do Bolbo ao Tapete baseia-se em dois tapetes da colecção do fundador, produzidos durante o Império Mogol, para reunir peças que fazem "reviver o fascínio que os bolbos e as flores exóticas suscitaram no Ocidente ao longo do século XVII". Entre tapeçaria, pintura, desenho, cerâmica, livros e outros objectos, podem ser vistas obras da Gulbenkian, mas também de outras instituições e colecções. A exposição é complementada com conversas com as curadoras e convidados, conferências e visitas orientadas.

LISBOA Museu Calouste Gulbenkian

De 9 de Fevereiro a 21 de Maio. Todos os dias, excepto terça, das 10h às 17h30.

Bilhetes a 3€

