Um grupo rebelde sírio abateu neste sábado um avião militar russo na província de Idlib, no noroeste da Síria, a poucos quilómetros de Alepo. O piloto saiu com vida da aeronave mas acabou por morrer “numa luta com os terroristas”, segundo a descrição feita pelo Ministério da Defesa russo, citado pela Reuters.

PUB

Tudo aconteceu numa região dominada pela Frente al-Nusra, um ramo local da Al-Qaeda. O grupo jihadista Tahrir al-Sham admitiu ter sido o responsável pela queda do avião militar Sukhoi Su-25. A região tem sido alvo de sucessivos ataques aéreos — só neste sábado houve diversos ataques por parte da Rússia. O governo sírio, apoiado pela Rússia e pelo Irão, lançou em Dezembro de 2017 uma ofensiva contra os grupos rebeldes na província de Idlib.

Depois de o avião ter sido abatido, o governo de Moscovo retaliou com um ataque aéreo que causou a morte a 30 rebeldes, perto da zona onde o aparelho caiu. Segundo a Reuters, milhares de moradores na região tiveram de fugir para Norte, para campos de refúgio improvisados.

PUB

Quando o avião foi atingido, o piloto saltou de pára-quedas. Inicialmente tinha sido noticiado que o russo tinha sido capturado pelo grupo rebelde, mas as autoridades da Rússia esclareceram mais tarde que tinha morrido. “O piloto morreu durante uma luta com os terroristas”, esclareceu o Ministério da Defesa russo, referindo ainda que estão a concentrar esforços para recuperar o corpo.

A guerra civil na Síria – que está agora a entrar no seu oitavo ano – matou centenas de milhares de pessoas e levou mais de 11 milhões de pessoas a deixarem as suas casas. Cinco civis morreram neste sábado na cidade síria de Saraqeb e os moradores consideraram que tinham sido os russos os culpados pelo ataque.

PUB