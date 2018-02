Se pudéssemos resumir um espaço às suas três principais características – ou, vá lá, às suas funcionalidades mais visíveis – dir-se-ia que o Manifesto é uma galeria de arte dedicada à fotografia documental, um quiosque de revistas independentes e uma banca de café. Mas, na verdade, o Manifesto, que abriu há cerca de um ano e meio no Mercado Municipal de Matosinhos, é bem mais do que isso. Ocupa um lugar nobre do histórico edifício (classificado como imóvel de interesse público e romaria habitual de quem procura peixe fresco e legumes de qualidade), é um lugar amplo, arejado, luminoso, minimalista: uma parede com prateleiras de revistas, um balcão com uma máquina de café, duas mesas, uma com livros e revistas, outra com cadeiras altas a convidar à conversa, ou a uma manhã de trabalho dos nómadas digitais que nem em espaços fixos de co-work se sentem em casa. Isto é o que se vê do lado da rua, e através das amplas janelas. Numa espécie de -1, encontramos ainda a tal galeria, que actualmente tem em exposição Coming Home, de David Guttenfelder, que se tornou o primeiro fotojornalista ocidental a ter acesso regular à Coreia do Norte.

O Manifesto pode ser fácil de descrever, mas é difícil de definir – como é difícil definir em poucas palavras aquilo que é, e que ainda quer ser, Tiago Costa, o homem que está por detrás da ideia e do espaço. Ele apresenta-se como “homem da montanha”, porque foi no respeito, na curiosidade e na exploração da montanha que ele começou para depois se transformar num empreendedor que pratica o “Novo Capitalismo” - aquele que procura ter, e dar aos colaboradores, condições acima da média, mas que não se repete em ampliações da casa ou em melhorar a cilindrada do carro. Como empreendedor que é, abriu há dez anos a Nomad, agência de viagens e aventura, com o objectivo de ser rentável e sustentável. Uma década depois teve margem para abrir o Manifesto, que se apresenta ao mundo como “pólo agregador e dinamizador de uma comunidade curiosa e criativa”.

Bem vistas as coisas, esta é uma definição onde cabe quase tudo. Por isso é importante perguntar a Tiago Costa como é que lhe surgiu a ideia de abrir num mercado municipal, conhecido pelo seu peixe do dia e legumes frescos, um espaço tão difícil de circunscrever como é o Manifesto. Mas a resposta foi clara e concreta, como é apanágio de alguém organizado e metódico, persistente e resiliente. Foi no Natal de 2016, em que pegou na família e foi passar dez dias à capital da Dinamarca. “Estou em Copenhaga e começo a reparar em malta dos mais diversos ofícios, com os seus pequenos ateliers. Por exemplo, marceneiros que tinham a mesa de trabalho virada para a frente da rua. Senti: é isto!”.

Foto Os óculos simbolizam os milhares de horas que Tiago Costa passa a olhar para o computador para que todas as viagens e projectos sejam possíveis Adriano Miranda

Isto o quê? Se a palavra epifania pode parecer abusiva, a palavra revelação não o será, com certeza. Porque foi nesse momento que percebeu o que queria fazer para contornar o “período de saturação pessoal” que estava a começar a sentir com os dez anos de viagens que já levava às costas, à frente da Nomad. “Estava a ser um período de algum desgaste, não porque a agência estivesse com problemas, porque, felizmente, as dores de crescimento que teve, que tem, são sempre desafios. Mas eu estava a sentir necessidade de ter alguma flexibilidade, espaço para falar de outros temas”, explica, referindo-se, por exemplo, ao trabalho sobre os talibés (as crianças maltratadas nas escolas corânicas do Senegal) que o fotojornalista Mario Cruz expôs na galeria. A pulsão, agora, era abrandar, ter mais interacção humana, maior consciência do impacto que pode provocar nas comunidades locais, nas que visita e nas que integra.

Foto A máquina fotográfica representa para Tiago Costa o desejo de viajar e de conhecer Adriano Miranda

“Depois de ter percebido o que procurava, e que a minha cena era voltar à fotografia e à reportagem, uma área que pensei abraçar antes de ter optado por avançar pela agência de viagens, comecei a procurar espaços. Nunca tinha pensado num espaço com esta dimensão, nem com esta envolvência. Mas ainda bem que viemos aqui parar. Faz todo o sentido estar inserido nesta comunidade”, assegura.

Foto O piolet representa a ligação à montanha Adriano Miranda

A viagem, a fotografia, a descoberta, a reportagem, também podem ser consideradas artes. E estes ofícios podem, e devem, ser trabalhados e mimados assim, em espaços amplos e colaborativos onde entram os que já sabem muito da arte e aqueles que acham que ainda têm tudo por aprender. “Temos uma ambição semi-arrogante, semimodesta, de criar uma plataforma alternativa de divulgação de conteúdo jornalístico. Ainda andamos a navegar na maionese, mas esta arrogância materializa-se em coisas muito práticas. O livro Carvão de Aço, de Adriano Miranda (fotojornalista do PÚBLICO), não estava à venda na Fnac, mas está nas prateleiras do Manifesto”, recorda. O Manifesto também tem uma editora própria, que tem a conveniência de não trabalhar com as regras todas - “porque não é o nosso negócio; nós somos uma espécie de puto do bairro e esta abordagem traz-nos algumas vantagens”, afirma.

São esses caminhos ainda pouco definidos que anda agora a desbravar, procurando descobrir como pode dar corpo a projectos sólidos e materializáveis, em que entram nomes conhecidos como Paulo Moura (ex-jornalista do PÚBLICO, e que ganhou a Bolsa de Exploração Nomad, que é gerida pelo Manifesto, e lhe permitiu realizar as reportagens que vão à estampa num livro a editar em Maio), ou os fotógrafos que integram o Colectivo Photo, como António Pedrosa ou Lara Jacinto, e que estão há alguns anos a desenvolver o projecto The Thin Line, uma reportagem fotográfica que retrata o quotidiano nas fronteiras, promove uma reflexão sobre o que separa - física e metaforicamente - os países da Europa.

É normal que todos estes protagonistas vão preenchendo a recheada agenda cultural que o Manifesto se propõe manter. O desafio que lhe foi lançado pela Câmara Municipal de Matosinhos, a quem arrendam o espaço, o de serem um verdadeiro programador cultural e um pólo de atracção ao mercado, está a ser abraçado com empenho e entusiasmo. Para além das exposições de fotografia, dos workshops e das palestras, o Manifesto é também organizador de eventos mais amplos, como a primeira mostra de cinema de viagem e aventura, que durante três exibiu filmes que nos inspiraram a explorar e a proteger o nosso planeta. “Trouxemos cerca de um milhar de pessoas ao mercado. Este ano vamos repetir”, avançou Tiago Costa.

O Manifesto é uma associação cultural sem fins lucrativos, e a Nomad é o mecenas assumido, que paga as contas (renda e salários) quando as coisas não correm bem. Mas para já, “estão a correr”.

Resposta rápida Qual é a tua formação? Tenho duas matrículas no curso de engenharia eletrónica. O curso superior que escolhi era completamente desajustado. Já tinha percebido que o que me movia não era a engenharia, mas o ar livre. Deixei-me levar pela pressão familiar do curso com saída, mas na realidade não me aguentei muito tempo. De onde veio o gosto pelo ar livre e pela montanha? Começou no escutismo, depois de ter conseguido convencer o padre da minha paróquia a abrir um grupo de escuteiros depois de ter ouvido um professor falar disso. Comecei a devorar os relatos de Baden Powell a explorar África, e aos 15 anos já estava a participar em acampamentos com alguma autonomia, primeiro nas serras de Valongo e da Freita, mas depois rapidamente passaram para a serra do Gerês e da Estrela. Lembro-me também que foi aos 12 anos, na mesma altura em que entrei para os escuteiros, que me saiu uma máquina fotográfica descartável num pacote de detergente. Quando, aos 18 anos, entrei para a faculdade mas também para um clube de montanha (o Clube de Campismo do Porto) é que tudo se definiu de vez. Quando disse aos meus pais que ia sair de engenharia electrónica para me dedicar ao montanhismo, foi o mesmo que lhes ter dito que ia explorar Marte. Eles não sabiam bem o que eu ia fazer. E, nessa altura, nem eu. A verdade é que a montanha tinha entrado definitivamente na minha vida, não pelo lado atlético da coisa, mas sempre pelo lado da exploração. Quando surgiu o teu lado empreendedor? Foi logo aos 18 anos, quando abri uma simples página na Internet a “vender” uns passeios e acções de team building no Gerês. Também foi por essa altura que li numa revista que já não existe em Portugal, a Montanha, a primeira reportagem sobre o santuário dos Annapurnas, no Nepal. Nesses anos andei a disparar para todo o lado, e a fazer o possível para me sustentar. Lembro-me que o primeiro dinheiro a sério que ganhei, tinha então 20 anos, foi para comprar uma máquina fotográfica. Acabei a trabalhar na Econauta, que era a verdadeira Meca na montanha. Foi lá que conheci o Pedro Gonçalves [também fundador da Nomad] e desde então temos estado juntos em tudo. Fundamos a Nomad, e agora estamos juntos no Manifesto.

