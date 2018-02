Rui Vitória

"Foi uma vitória justíssima e categórica. Fizemos uma segunda parte fantástica, um jogo bem conseguido. Não era o que queríamos no inicio. O intervalo foi um momento importante, depois enfrentámos o jogo, com uma grande determinação, grande caudal ofensivo, disponibilidade e crença. Esta vitória é para o presidente"

"É bom que todos acreditemos em conjunto. Ainda vamos ter jogos muito difícieis. Foi uma goleada, mas não foi fácil. O Rio Ave trabalhou muito bem. Temos um grupo de jogadores válido, não me estranha qualquer desempenho que houve hoje. Estamos cada vez mais unidos e conscientes de que temos muito trabalho pela frente."

Miguel Cardoso

Houve uma dimensão atlética na bola parada que fez a diferença e em alguns duelos no meio-campo que começámos a perder e a velocidade que o Benfica teve sempre no jogo. Há que dar mérito ao que o Benfica fez. Tentámos sempre jogar, mas o Benfica, com todo o mérito, acaba por conseguir um resultado expressivo."

"Tivemos uma entrada não muito forte na segunda parte. Permitimos que o Benfica chegasse cedo à nossa baliza. O Rio Ave veio aqui jogar, para competir. Há formas diferentes de perder. Nós, ao intervalo estávamos dentro do jogo."

