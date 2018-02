A vitória alcançada pela Suécia na Ucrânia, na ronda inaugural do Grupo 1 da Taça Davis, sentenciou o primeiro adversário de Portugal na mais antiga competição desportiva anual. A selecção lusa, capitaneada por Nuno Marques, vai visitar a congénere sueca, nos dias 6 e 7 de Abril, numa eliminatória inédita na centenária prova.

A Suécia estreou-se na Taça Davis em 1925, o mesmo ano de Portugal. Só que o historial dos nórdicos é bem mais rico: conquistaram sete “saladeiras”, todas entre os anos de 1975 e 1998. A Suécia detém ainda o recorde de seis vitórias na competição depois de ter estado a perder por 0-2. E Björn Borg mantém-se como recordista de triunfos consecutivos, com 33 encontros ganhos entre 1973 e 1980. Longe desses tempos áureos, a Suécia ocupa actualmente o 36.º posto no ranking da Taça Davis, 12 lugares atrás de Portugal.

Na eliminatória da zona EuropaÁfrica realizada em Dnipro, na Ucrânia, a Suécia apresentou os irmãos Ymer, Elias (135.º) e Mikael (396.º) nos singulares. No par, o capitão Johan Hedsberg recorreu aos “serviços” dos veteranos Markus Eriksson, de 28 anos, e Andreas Siljestrom, de 36. Mas seria o mais jovem elemento da equipa, Mikael Ymer, de 19 anos, a desfazer a igualdade (2-2), ao derrotar, no derradeiro singular, Artem Smirnov, por 6-4 e 6-2.

O Suécia-Portugal será disputado de acordo com as novas regras — estreadas neste fim-de-semana —, que reduzem a duração das eliminatórias de três para dois dias (sexta-feira e sábado) e dos encontros para à melhor de três sets. As selecções passam também a poder seleccionar cinco jogadores para cada eliminatória, mais um do que anteriormente.

