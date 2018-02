Os nadadores portugueses Miguel Nascimento, com dois pódios, Diana Durães e Gabriel Lopes conquistaram neste sábado quatro medalhas, três de prata e uma de bronze, no 26.º meeting internacional de Uster, que decorre em Zurique, na Suíça.

Miguel Nascimento conseguiu uma medalha de prata com um tempo de 3m56,10s nos 400 metros estilos, atrás do húngaro Kristof Milak (3m55,92s) e à frente do suíço Noe Ponto, que fechou o pódio com 3m58,23s.

Nascimento conseguiu também a medalha de bronze dos 200 metros mariposa, com 2m00,31s, distância na qual João Vital concorreu na final B, terminando em terceiro, com 2m06,10s.

Antes, Diana Durães obteve a primeira medalha do dia ao terminar os 400 metros livres em 4m13,03s, atrás da britânica Holly Hibbott, que bateu o recorde do evento com um tempo de 4m10,91s, à frente da atleta do Benfica e da italiana Linda Caponi (4m15,95s).

Já Gabriel Lopes esteve perto da vitória, nos 200 metros estilos, mas foi batido pelo húngaro Benjamin Gratz, que acabou com um tempo de 2m01,56s, recorde do meeting, enquanto o nadador luso fez 2m02,12s.

Lopes tinha sido o mais rápido durante as eliminatórias, de manhã, com um tempo de 2m03,21s, sendo que João Vital terminou a final B da distância no primeiro lugar, com um tempo de 2m07,88s.

À porta das medalhas, por duas vezes, ficou Victoria Kaminskaya, primeiro nos 200 metros estilos, com um tempo de 2m16,70s a valer o quarto lugar, e depois nos 200 metros mariposa, obtendo igual posição com 2m14,02s, numa prova em que Durães terminou no sétimo posto (2m21,53s).

No domingo, a seleção portuguesa, representada por seis atletas e já com quatro medalhas conquistadas, enfrenta as oito distâncias restantes no segundo e último dia de prova.

