Se, à entrada para esta temporada, alguém previsse que, à 21.ª jornada da Liga espanhola, o Real Madrid estaria em risco de falhar o acesso à Liga dos Campeões na próxima época, poucos acreditariam. Mas é o que está a acontecer no Santiago Bernabéu. Neste sábado, os "merengues" voltaram a escorregar no campeonato, com um empate em casa do Levante (1-1), e podem ficar a quatro pontos do terceiro lugar.

PUB

É fácil perceber quão cinzenta tem a sido a época do Real Madrid se olharmos para os números: em 21 jogos, a equipa cedeu pontos em praticamente metade (10). Desta vez, até começou a ganhar, com um golo de Sergio Ramos (11'), mas permitiu duas vezes o empate: Boateng empatou aos 42', Isco repôs a vantagem aos 81' e Pazzini, aos 89', confirmou a surpresa no Estadio Ciudad de Valencia.

Com Cristiano Ronaldo substituído aos 82', os "merengues" perderam poder de fogo para uma reacção que seria sempre curta. E cederam o sexto empate no campeonato, o que significa que têm apenas dois pontos de vantagem sobre o quinto classificado - o que equivale a dizer, dois pontos para gerir uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada.

PUB

Com o jogo entre Atlético Madrid (segundo) e Valência (terceiro) agendado para domingo, a equipa de Zinedine Zidane arrisca-se a ver descolar ainda mais o terceiro classificado. É verdade que continua a ter um jogo a menos que os rivais directos, mas, pelo andar da carruagem, essa é uma vantagem relativa.

PUB