O Burnley, actual 7.º classificado da Premier League, travou a carreira galopante do Manchester City rumo ao título inglês, ao impor um empate ao líder da Premier League (1-1), no arranque da 26.ª jornada. É apenas a quarta vez nesta época em que os "citizens" cedem pontos.

Aos 22', o City colocou-se na frente do marcador, graças a um grande remate de fora da área de Danilo, antigo lateral do Real Madrid e do FC Porto. A vantagem da formação de Pep Guardiola manteve-se até ao minuto 82, altura em que Gudmundsson surgiu ao segundo poste a responder da melhor forma a um cruzamento da direita, para empatar o encontro.

A liderança da competição está longe, muito longe de estar em risco para o City, mas os vizinhos do United encurtaram neste sábado para 13 pontos a diferença entre os dois, ao vencerem, em Old Trafford, o Huddersfield, por 2-0.

