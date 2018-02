A Bundesliga 2017-18 está a tornar-se cada vez mais numa formalidade para o Bayern Munique. O detentor do título venceu, na 21.ª jornada, no terreno do Mainz e distanciou-se ainda mais da concorrência directa na liderança do campeonato. Nesta altura, a diferença face ao segundo classificado é já de 18 pontos.

Dois golos ainda antes do intervalo (Ribéry aos 33' e James Rodríguez aos 44') garantiram aos bávaros a 17.ª vitória na prova, permitindo-lhes atingir os 53 pontos e dar mais um passo seguro rumo ao hexacampeonato.

Isto porque, para além de ter cumprido a obrigação nesta ronda, o Bayern beneficiou de uma dupla escorregadela dos mais directos perseguidores. O Schalke 04 perdeu em casa com o Werder Bremen (1-2), graças a um golo de Junuzovic já no tempo de compensação, e o Bayer Leverkusen não foi além de um empate no terreno do Friburgo (0-0).

Um resultado que, ainda assim, lhe permitiu saltar para o segundo lugar, com mais um ponto que o Schalke e o Borussia Dortmund, que ganhou por 2-3 em casa do Colónia no arranque da jornada, na sexta-feira.

