Havia um trauma para o Benfica ultrapassar num sábado de Inverno na Luz, um trauma que se chamava Rio Ave e que já tinha custado aos “encarnados” dois pontos e a continuidade na Taça de Portugal. Durante 45 minutos, esse trauma continuou a ser uma evidência, mas a vontade de o ultrapassar também era, e os “encarnados” transformaram uma desvantagem ao intervalo numa goleada robusta, de 5-1, sobre os vila-condenses, na 21.ª jornada da Liga. Um regresso às vitórias para o tetracampeão nacional, que chega aos 50 pontos (tantos quantos soma o Sporting, que joga hoje com o Estoril) e a segunda goleada sofrida de forma consecutiva para a equipa de Miguel Cardoso, que se mantém no quinto lugar.

A recepção ao Rio Ave seria mais uma experiência para este Benfica sem Krovinovic, lesionado para o resto da época. No Restelo foi João Carvalho a assumir a posição e as coisas não correram bem; na Luz seria Zivkovic a fazer esse papel, mas levou tempo até a nova peça encaixar. Nada disso era problema do Rio Ave, equipa de futebol positivo, bem oleada nos processos de construção a partir de trás, e com dois homens em particular destaque, Francisco Geraldes e João Novais, ambos deixados à vontade para criar apuros aos “encarnados”.

O primeiro grande sobressalto aconteceu aos 8’. Geraldes ganha uma bola à entrada da área, chega à linha de fundo, faz o cruzamento e Guedes cabeceia nas costas de Ruben Dias para o golo do Rio Ave. E para mostrar que esta vantagem não era por acaso, João Novais esteve perto do 2-0, aos 11’, num remate de fora da área que bateu no poste.

Positivo/Negativo Positivo Cervi Intervenção directa nos três primeiros golos do Benfica. A reviravolta começou neste argentino, que está cada vez mais a afirmar-se como uma das figuras da equipa.

Positivo Jonas Um golo e uma assistência para este avançado brasileiro, que está a ser mais influente que nunca no Benfica. Já vai em 25 golos no campeonato.

Positivo Geraldes Para além da assistência para o golo, teve outros pormenores de grande classe, mas, tal como toda a equipa do Rio Ave, só durou meio jogo. Negativo Segunda parte do Rio Ave Foi tudo o que não foi na primeira. Como disse o seu treinador, faltaram argumentos aos vila-condenses para os duelos aéreos, velocidade na luta a meio-campo e capacidade de reacção para travar ?o acumular de golos na ?sua baliza.

A nuvem vila-condense pairava na Luz, mas o Benfica, ao contrário de outros jogos, reagiu bem, mas só com efeitos práticos após o intervalo. Até lá, rondou várias vezes a baliza de Cássio, sem conseguir anular a desvantagem e sofrendo uma contrariedade, com a lesão de Salvio, que obrigou à sua substituição por Rafa.

Depois dos bons sinais de reacção na primeira parte, o Benfica começou a reviravolta pouco depois do intervalo. Aos 48’, após canto de Cervi, Jardel ganhou nas alturas e fez o empate. Aos 63’, foi Pizzi a fazer o 2-1, após assistência de Jonas, numa jogada que começou em Cervi. Pouco depois, aos 71’, foi Jonas a bater Cássio, naquele que foi o seu 25.º golo do campeonato e, aos 83’, foi Ruben Dias a marcar o seu primeiro golo pelo Benfica, após canto de Pizzi.

Ainda houve tempo para Jiménez fazer o quinto dos “encarnados”, depois de uma grande jogada de Rafa, a dar maior expressão ao vendaval “encarnado” na segunda parte, que varreu completamente um Rio Ave cheio de boas intenções, mas sem capacidade para mudar o rumo do jogo.

