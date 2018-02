Dez concertos da estrela pop Lady Gaga foram cancelados na madrugada deste sábado pelas “dores graves” que a cantora sente e que voltaram a condicionar a sua carreira. Lady Gaga sofre de fibromialgia e em véperas de actuar na importante O2 Arena de Londres foi aconselhada pelos médicos a parar a sua digressão europeia.

Foi uma “decisão difícil”, comunicou a cantora no Twitter. Segundo o seu comunicado, que foi partilhado na sua conta na rede social, “Lady Gaga está a sofrer dores graves que tiveram um impacto directo na sua capacidade de actuar ao vivo” e a cantora comunica ter “muita pena” e estar “extremamente triste” com a notícia de não poder actuar para os seus fãs na Europa. E assinala que os cuidados médicos têm como objectivo fazer com que a cantora possa continuar a actuar ao vivo por muitos anos.

PUB

PUB

A digressão europeia começara precisamente no Reino Unido, em Birmingham, mas já tinha sido notória a exigência física do espectáculo, como assinalou a BBC. Estes concertos, que incluíam actuações em Zurique, Copenhaga, Paris, Berlim, Colónia e Estocolmo, eram já datas reagendadas após problemas de saúde da cantora ocorridos no final do ano passado. Também o seu concerto na edição brasileira do Rock in Rio, em Setembro de 2017, foi cancelado com a cantora a ser assistida no hospital devido às fortes dores de que sofria. Lady Gaga actuou no domingo em Nova Iorque, nos Grammys.

Gaga, aliás Stefani Joanne Germanotta, que cumpre a Joanne World Tour, sofre da doença crónica fibromialgia, que implica períodos de dor prolongados e fadiga, entre outros sintomas. “Prometo que voltarei à vossa cidade”, disse aos espectadores que a aguardavam nos próximos dias, “mas para já preciso de me pôr a mim e ao meu bem estar em primeiro lugar”, disse a performer. Os espectadores terão direito ao reembolso dos seus bilhetes, informa a sua equipa.

PUB