Luís Nunes ficou conhecido no meio musical português como "Walter Benjamin". Em 2013 regressou de Londres, onde viveu quatro anos, e instalou-se na vila de Alvito, no Alentejo. Foi lá que já como Benjamim fez o álbum Auto Rádio, o primeiro em que cantou em português, considerado pela crítica um dos melhores de 2015. No ano passado editou, com o britânico Barnaby Keen, um disco bilingue a que chamaram 1986. Vamos falar desta viagem numa conversa moderada pelo jornalista Vítor Belanciano.