O acordo estava feito e o texto já vinha consensualizado da Comissão de Trabalho e Segurança Social quando esta sexta-feira de manhã foi aprovado na votação final global em plenário com os votos a favor do PS, BE, PCP, PEV e PAN, e contra do PSD e CDS. Através da alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou estabelecimento, os funcionários passam a poder opor-se à sua transferência para outra empresa caso aquela em que trabalham seja vendida.

Pouco depois de aprovado o texto dentro do Parlamento, alguns trabalhadores e sindicalistas do grupo PT/Altice estavam concentrados ao fundo da escadaria principal do edifício para assinalar o que consideram ser uma vitória. Não sendo uma lei com retroactividade, não irá poder aplicar-se ao caso da PT/Altice que esteve na sua génese. Em Junho, a empresa anunciou a um grupo de trabalhadores da área informática que os ia transferir automaticamente para outra empresa do grupo ao abrigo de um mecanismo existente no regime jurídico da transmissão de estabelecimento.

O mecanismo saltou para a ribalta da discussão política e os partidos mais à esquerda quiseram anulá-lo. O PS foi o mais relutante, mas há duas semanas acabou por ceder ao PCP e ao BE, introduzindo na lei a possibilidade de recusa do trabalhador. A direita foi sempre contra e o líder parlamentar do PSD até quis saber o que pensa sobre o assunto o primeiro-ministro, forçando António Costa, no debate quinzenal, a dizer que subscreve o princípio.

Depois da aprovação da lei, todos os partidos quiseram esgrimir argumentos em declarações de voto e BE e PCP insistiram na necessidade de reintegração da centena e meia de trabalhadores que foram transferidas. À direita, falou-se na ausência de discussão em concertação social e nos problemas judiciais que podem levantar pelas “incertezas jurídicas” que o novo regime inclui.

O centrista António Carlos Monteiro considerou que foi uma “má solução para um problema real e sério” e alertou que quando se tenta legislar sobre o caso concreto como agora aconteceu se acaba por “cometer erros que afectam todas as empresas e a economia”. “Não é possível aceitar que, a pretexto da PT/Altice, o Estado passe a interferir em todos os negócios em que se compram ou vendem empresas”, apontou o deputado, para quem esta lei “abre caminho ao controlo pelo Estado da economia, algo que a esquerda radical sempre quis e ao que o PS acabou por ceder”. O centrista disse ainda que a esquerda “rasgou” o acordo que existiu na concertação social, onde nem sequer levou este assunto, e que estas alterações “põem em causa o direito de as empresas se auto-organizarem e a própria liberdade económica”.

Argumentos que a socialista Wanda Guimarães veio contrariar, alegando que o PS “não legisla para uma empresa, mas por um princípio” e recusou que o novo regime provoque conflitualidade laboral – “isso é o que existe agora”. “Não é admissível que, à pala de uma interpretação abusiva e fraudulenta da lei, deturpando e desvirtuando o objectivo da directiva que lhe tinha dado origem, se espezinhem e se violem direitos. (…) Conseguimos, não interferindo na organização interna das empresas e preservando a sua independência, densificar conteúdos e clarificar e reforçar os direitos dos trabalhadores.” A deputada aproveitou ainda para elogiar o trabalho “gratificante” com o BE e o PCP nesta matéria.

A comunista Rita Rato realçou que agora “será mais difícil que outras empresas façam o que a Altice fez e que recorram ao mecanismo de transmissão de empresa para promover despedimentos encapotados e reduzir os direitos dos trabalhadores”. Mas também deixou um aviso ao Governo: este “não se pode eximir de responder a estes [cem] trabalhadores [já transferidos] e importa garantir todas as medidas que estão ao seu alcance para salvaguardar os seus direitos” e prometeu que o PCP vai “trabalhar em todos os cenários”. A revisão da lei mostrou que “valeu e vale a pena lutar”, mas há questões ainda a tratar. “A luta lá fora vai continuar”, garantiu.

A mesma garantia foi deixada pelo bloquista José Soeiro, virado para os representantes dos trabalhadores que estavam nas galerias: “Não desistimos de lutar pela vossa reintegração.” À Altice, Soeiro disse que a aprovação da alteração à lei é a “resposta da República de que nenhuma empresa está acima da lei. Se queriam um sinal do Parlamento, aqui o têm. É um recado à Altice e a todas as empresas abutres de que Portugal não é uma república das bananas.” Admitindo que não é uma “lei perfeita” e que “não resolve todos os problemas”, o deputado do BE argumentou que com o direito de oposição se estabelece que “o trabalhador não é uma mercadoria sem direitos nem vontade; ao clarificar o conceito de unidade económica combate-se a manipulação da lei; ao alargar o dever de informação cria-se um mecanismo de combate à fraude, dão-se garantias aos trabalhadores e à ACT para que actue”.

Pelo PSD, a deputada Clara Marques Mendes centrou-se nos problemas que podem agora advir para os trabalhadores. As alterações “trazem um conjunto de incertezas e erros jurídicos e que não acautelam devidamente os direitos dos trabalhadores”. Exemplos? Vários. “A lei prevê que o trabalhador se pode opor à transmissão do estabelecimento se tiver prejuízo sério. É ao trabalhador que cabe a prova. E se o empregador não aceitar, o que acontece ao contrato de trabalho?”, questionou a deputada, que respondeu a si própria: em última instância isso caberá aos tribunais.

“E se o tribunal entender que não há justa causa? Que o trabalhador não tinha motivo?”, insistiu. “Além de perder o emprego, perde o direito à compensação, ao subsídio de desemprego e pode ainda ter que indemnizar a entidade patronal pelos prejuízos causados.” Um cenário que Clara Marques Mendes antecipa como sendo “totalmente contra os trabalhadores”, por culpa da esquerda, tal foi a sua “pressa” de legislar com base num caso concreto sem “acautelarem as causas nem as consequências desse direito”.

