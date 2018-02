O filho mais velho do ex-Presidente cubano Fidel Castro morreu em Havana, aos 69 anos, em resultado de "uma depressão profunda", revelou a imprensa oficial cubana nesta sexta-feira.

De acordo com o site oficial Cubadebate, Fidel Castro Diaz-Balart lutava contra a doença há muitos anos, tendo cometido suicídio na quinta-feira.

"O doutor em Ciências Fidel Castro Díaz-Balart, que vinha sendo atendido por um grupo de médicos há vários meses por um estado depressivo profundo, atentou contra sua vida na manhã de hoje, primeiro de Fevereiro", comunicou o jornal estatal Granma.

O primogénito do falecido líder cubano, que tinha muitas semelhanças físicas com o pai, era fruto da união de Fidel com Mirta Diaz-Balart, uma aristocrata cubana com quem casou na juventude, antes de enveredar pela luta armada que o viria a conduzir ao poder.

