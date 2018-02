Theresa May esteve na China para falar de negócios, assinar acordos comerciais. E, embora tenha prometido discutir com os seus anfitriões abusos de direitos humanos cometidos pelo regime chinês – pelo menos questionar a deterioração da situação em Hong Kong, antiga colónia britânica –, se o fez, nada transpirou cá para fora. A primeira-ministra britânica conquistou até o pouco honroso elogio de um editorial jornal do regime Global Times ter louvado a sua decisão de ter “deixado de lado” o tema na sua viagem à China. Tal como o fez o Presidente francês Emmanuel Macron.

“Alguns media europeus pressionaram May e Macron por causa dos direitos humanos, mas os dois líderes deixaram o tema de lado na viagem à China. Isto mostra que a relação sino-europeia ultrapassou, em grande parte, o impacto da opinião pública radical”, diz o editorial.

A defesa dos direitos humanos é vista como não sendo mais do que “preconceitos e sentimentos negativos em relação à China”, que “gradualmente desaparecerão face às necessidades de realismo.”

A centralidade da defesa dos direitos humanos foi abandonada como política do Departamento de Estado norte-americano na Administração Trump, e tem-se visto o próprio Presidente Donald Trump a tratar como amigos líderes de regimes repressivos, como o egípcio Abdel Fatah Al-Sissi.

Mas a tendência tem sido seguida por outros chefes de Estado como Macron, que noutras áreas têm feito gala de marcar a diferença em relação a Trump. O Presidente francês não só recebeu Sissi no Eliseu, sem falar de questões dos direitos dos humanos – como lhe pediram publicamente organizações que têm esta preocupação no centro da sua actividade – como foi à China sem falar da liberdade de expressão, da liberdade de culto, dos presos políticos como o Nobel da paz Lu Xiaobo, que morreu na prisão, e a sua mulher, Liu Xia, que continua em detenção.

