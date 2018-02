No segredo do breu

Lisboa, Cinema São Jorge

Dia 3 de Fevereiro

Quem entra no São Jorge não sabe bem ao que vai. O cartaz é um mistério. O palco está às escuras. Não se sabe quem vem lá. É esta a filosofia do Quarto Escuro, um espectáculo criado e conduzido por Fernando Alvim, a que se juntam Ana Galvão e Rita Nabeiro como anfitriãs. No ano passado, saíram do breu nomes como Márcia, Samuel Úria, Ricardo Ribeiro ou Bruno Nogueira. Este ano, só se sabe que o cartaz será ainda melhor – garantia da organização. E que os lucros voltam a iluminar uma instituição de solidariedade social: nesta edição, é a Operação Nariz Vermelho a receber a totalidade das receitas de bilheteira.

Horário: às 17h.

Bilhetes a 10€

Tigelada à moda antiga

Ferreira do Zêzere

Dia 4 de Fevereiro

Um passeio por Ferreira do Zêzere torna-se mais doce neste domingo. Ali é feita uma das mais populares receitas de tigelada do país. E é dada a provar na nona Mostra da Tigelada, que põe o doce em todas as bancas montadas para a festa do dia: a Feira e Mostra de São Brás. Trata-se de uma viagem aos anos 1930 em que todos se vestem à época para recriar tradições – entre elas, a confecção de tigeladas. Além da venda de artesanato, velharias e iguarias, a 19.ª edição da feira é animada por teatro de rua, ranchos, exposições e jogos tradicionais.

Horário: a partir das 11h.

Grátis

Mora a amigalhar

Mora

Até 28 de Fevereiro

Em Mora, a tradição é outra: sentar-se à boa mesa alentejana para apreciar um dos seus pratos mais emblemáticos. É o Mês das Migas. Onze restaurantes do concelho apropriam-se da especialidade para mostrar como ela tem tanto de delicioso quanto de versátil. Das propostas simples às mais sofisticadas, são servidos todos os gostos. Espargos, coentros, batata, tomate, cogumelos, feijão e couve-flor fazem parte das listas de ingredientes adicionados à base de pão alentejano. Carne do alguidar, cação frito e secretos de porco preto são alguns dos condutos. No cardápio desta quinta edição está também uma novidade: ao fim-de-semana, Migas com Chefe convida um chef a entrar na cozinha para preparar uma versão original das migas. São eles Joaquim Saragga Leal, Cyril Devilliers, Luís Barradas, Pedro Sommer, Pedro Mendes e Hugo Brito.

Nos restaurantes O Poço, A Palmeira, Os Arcos, O Fluviário, Solar da Vila, Afonso, Morense, O António, Bombeiros, Solar dos Lilases e O Forno

Soltem os bidões

Lisboa, Teatro Tivoli BBVA

De 6 a 21 de Fevereiro

Ritmo, muito ritmo. Mas também movimento, humor, criatividade. Cenários a lembrar becos e ruelas de uma cidade qualquer. Instrumentos? Caixotes de lixo, latas, vassouras, bidões, carrinhos de supermercado... Os Stomp estão de volta para misturar percussão, dança, teatro e comédia. Criada por Luke Cresswell e Steve McNichols, a companhia britânica tornou-se um fenómeno desde o primeiro espectáculo, em 1991. Divide-se em vários grupos que percorrem o mundo a encher/esgotar salas. Cada espectáculo é diferente do outro e deve muito à prestação de cada performer, que imprime um importante cunho pessoal à coreografia conjunta.

Horário: terça a sexta, às 21h30; sábado e domingo, às 16h30 e 21h30.

Bilhetes de 15€ a 35€

Gentes desenhadas

Barreiro, Auditório Municipal Augusto Cabrita (Galeria Vermelha)

Até 24 de Março

Nuno Saraiva colabora com uma série de títulos da imprensa portuguesa, tem banda desenhada publicada – incluindo Tudo Isto É Fado, Melhor Álbum Português 2016 na BD da Amadora –, ilustrou, escreveu e foi co-autor de uma série de livros, é professor e dedica-se ainda à arte urbana. Feitas as contas, são mais de 30 anos a desenhar e muitos prémios acumulados. Pelo caminho, criou imagens e personagens para iniciativas como as Festas de Lisboa. Catorze dos seus trabalhos podem ser vistos, em grande formato, na exposição As Festas e Festinhas – “um arraial de ilustrações”, segundo Nuno Saraiva.

Horário: terça a domingo, das 14h às 20h.

Grátis

Todos ao bísaro

Vinhais, Parque Municipal de Feiras e Exposições

De 8 a 11 de Fevereiro

Vinhais volta a assumir-se como capital do fumeiro. Pratos fortes: a carne do porco de raça bísara e os produtos certificados da região. Esta edição da Feira do Fumeiro de Vinhais – a 37.ª – é a mais participada de sempre. Só no Pavilhão do Fumeiro estão presentes 70 produtores. No total, perto de 500 expositores aguardam os 80 mil visitantes previstos. A feira inclui também concursos, demonstrações culinárias, tasquinhas e bares, uma área gourmet, provas comentadas de vinhos, artesanato, apresentações equestres, chegas de touros, arraiais, música tradicional com grupos da terra e concertos de Cuca Roseta e David Carreira (respectivamente nos dias 9 e 10, às 22h).

Horário: quinta, das 14h às 20h; sexta e sábado, das 10h às 24h; domingo, das 10h às 20h.

Grátis

Dinossauros à solta

Lourinhã, Dino Parque

A partir de 9 de Fevereiro

No número 25 da Rua Vale dos Dinossauros, na Lourinhã, abrem-se os portões para uma espécie de Parque Jurássico. A diferença é que estes dinossauros não vão querer comê-lo à sobremesa. É inaugurado nesta sexta-feira o Dino Parque, "o maior museu ao ar livre de Portugal". Nascido da cooperação entre a autarquia e o Dinosaurierpark de Münchehagen (Alemanha), põe mais de 120 modelos dos gigantes pré-históricos a "viver" em dez hectares, acompanhados de outros animais da sua era. Todos à escala real. Podem ser vistos em quatro percursos que correspondem a diferentes momentos da história da Terra: fim do Paleozóico, Triásico, Jurássico e Cretáceo. Está prometida uma experiência de educação e entretenimento para toda a família, que pode ser complementada com a visita, no edifício central, à exposição do Museu da Lourinhã e com actividades que convidam a descobrir o paleontólogo que há em cada um.

Horário: todos os dias, das 10h às 17h (de Março a Maio, até às 18h; de Junho a Setembro, até 19h).

Bilhetes a 12,50€ (adulto) e 9,50€ (crianças dos quatro aos 12 anos); grátis para crianças com menos de três anos

