A Amazon registou os seus maiores lucros de sempre, com receitas que se aproximam dos dois mil milhões de dólares, dá conta a Reuters.

O maior retalhista online do mundo diz que o lucro líquido duplicou para os 1860 milhões de dólares, ou 3,75 dólares por acção no quarto trimestre do ano passado, que terminou a 31 de Dezembro.

Como já era esperado, o período entre o Dia de Acção de Graças – um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos – e o dia de Ano Novo foi o mais rentável para empresa liderada por Jeff Bezos. As vendas aumentaram 38% alcançando os 60.500 milhões de dólares só nesse trimestre.

O sistema de entrega rápida contribuiu para que a Amazon batesse a concorrência durante o período de festas, tendo sido uma ferramenta utilizada para evitar as enormes filas que nos estabelecimentos comerciais. Mais de quatro milhões de pessoas registaram-se neste serviço, chamado Prime Now, só numa semana durante os últimos três meses do ano. As receitas decorrentes das taxas de subscrição neste serviço aumentaram assim 49% para os 3200 milhões de dólares.

