A final do campeonato de futebol americano, mais conhecida como Super Bowl, é um dos eventos com maior audiência do mundo, e o que se passa no intervalo do jogo é até o que mais repercussão tem a nível mundial. E talvez nunca nenhum momento durante essa interrupção terá gerado tanta controvérsia como quando Justin Timberlake destapou um dos mamilos de Janet Jackson em directo para todo o mundo no ano de 2004. Agora, o artista vai voltar a pisar o palco do Super Bowl, mas garante apenas diversão, música e dança.

É no domingo que vai ter lugar um dos maiores espectáculos desportivos do mundo em Minneapolis, Minnesota. Timberlake é o artista de serviço para animar os espectadores e os telespectadores no concerto ao intervalo, regressando ao palco onde esteve há 14 anos com Jackson. Porém, o músico, numa conferência de imprensa citada pela Reuters, garante que Janet não irá aparecer este ano e que o seu único convidado é a sua banda, os Tennessee Kids.

PUB

PUB

Sem revelar grandes detalhes sobre o que se vai passar no domingo, Timberlake garante que uma das músicas que vai interpretar será o tema Can’t Stop The Feeling, prometendo apenas diversão e muita música. “Sem revelar muita coisa, vamos fazer algumas coisas neste espectáculo de intervalo que nunca foram feitas antes”, disse.

“Queremos que toda a gente tenha uma grande dose de diversão, esse é o meu principal objectivo neste espectáculo de intervalo. Gosto de fazer música para dançar por isso espero que toda a gente dance. Acho que é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer para expressar felicidade”, afirmou o cantor.

PUB