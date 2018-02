No meio do concerto que deram nesta quinta-feira no Altice Arena em Lisboa, os Metallica prepararam uma surpresa e homenagearam o histórico guitarrista Zé Pedro, que morreu em Novembro do ano passado, interpretando o tema A Minha Casinha.

Segundo relata a Blitz, James Hetfield, vocalista da banda norte-americana, disse que os seus colegas Kirk Hammett e Robert Trujillo iriam tocar uma versão desta música popularizada pelos Xutos & Pontapés. “Esta canção é dedicada a Zé Pedro”, disse Trujillo, citado pela Blitz.

O público, claro, ajudou os Metallica com a letra e cantou alto e bom som um dos maiores êxitos da banda portuguesa.

A música A Minha Casinha foi originalmente interpretada por Milú no filme português O Costa do Castelo, de 1943, sendo a letra da autoria de Silva Tavares e a melodia de António Melo.

