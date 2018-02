Surpreendentemente, ainda não tinha havido um musical sobre Frank Sinatra. As canções popularizadas pelo lendário cantor de Nova Jérsia já tinham chegado aos palcos da Broadway em Come Fly Away, de Twyla Tharp, mas um espectáculo biográfico ainda não tinha ocorrido. Até Frankie Valli, outro célebre cantor de origem italiana do mesmo estado de Sinatra, teve direito ao seu próprio musical – transformado em filme por Clint Eastwood –, ao lado dos seus Four Tops, antes do Velho Olhos Azuis, com Jersey Boys. Até agora. Sinatra the Musical – o nome pelo qual, por enquanto, o musical é conhecido – tem estreia marcada para 2020.

PUB

A ideia é narrar a vida e carreira de Sinatra com recurso às canções que a voz do cantor popularizou. Não se sabe muito mais, a não ser que será uma co-produção do Ambassador Theatre Group e da Frank Sinatra Enterprises, que gere os direitos do músico falecido em 1998.

O libreto foi encomendado a Danny Strong, que começou como actor nos anos 1990 – era Jonathan Levinson, um dos colegas de escola da protagonista em Buffy - Caçadora de Vampiros – e tem escrito filmes sozinho ou em parceria com o realizador Lee Daniels, com quem co-criou a série Empire, ou o escritor Peter Craig, com quem co-assinou os dois últimos Os Jogos da Fome tendo-se estreado na realização no ano passado com A Vida de um Génio, biopic de J.D. Salinger. Ganhou um Emmy em 2012 pelo telefilme da HBO Game Change.

PUB

PUB