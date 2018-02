Nesta quinta-feira, a comediante Amy Schumer foi entrevistada por Katie Couric, para o seu podcast, e contou que foi violada na adolescência. “A minha primeira experiência sexual não foi boa”, confessou, explicando que não tinha pensado no assunto até voltar a ler o seu diário.

PUB

Não é a primeira vez que a actriz fala sobre o tema. Este vem referenciado na autobiografia que escreveu e onde diz que a primeira relação não foi consensual.

À jornalista, a comediante acrescentou que, depois disso, teve experiências semelhantes. Noutra situação, com outro namorado, "eu disse-lhe para parar e fui complemente ignorada”, recordou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Amy falou ainda sobre o alegado comportamento do comediante Aziz Ansari, que foi acusado de ter pressionado uma mulher a ter contacto íntimo. O actor veio negar as acusações. Para a comediante, Aziz pode não considerar o que fiz um crime, mas o que fez não pode ser tolerado. "Eu acho que ninguém quer ver a carreira ou a vida de Aziz arruinada. Não se trata disso. Trata-se de mostrar às mulheres que este tipo de comportamento não está certo e que elas devem expressar-se”, defendeu.

A comediante disse que sentiu empatia com Grace – a mulher que preferiu não se identificar, mas que acusou o comediante de se aproveitar dela –, por causa da sua experiência pessoal. As acusações surgiram depois da cerimónia dos Globos de Ouro, quando o comediante ganhou o prémio de melhor actor e usava o pin do movimento Time's Up. Então, Aziz confirmou que tinha mantido contacto sexual com a mulher e que conversou com ela, após as acusações, prometendo continuar a apoiar o movimento contra os abusos e pela igualdade de género.

"Eu acho que é bom que todos percebam que este comportamento não é aceitável. Não é um crime, mas não é legal. E pode perturbar muito uma mulher. Não podemos simplesmente deixar as coisas continuarem assim, porque existem vários níveis de má conduta sexual", defendeu Amy Schumer.

PUB