O PÚBLICO teve acesso ao vídeo que foi feito por mergulhadores profissionais no Rio Tejo, na zona de Vila Velha de Rodão, junto ao local onde as empresas de celulose fazem as descargas para o rio. O vídeo, realizado no dia 31 de Janeiro, foi feito pelas diversas equipas que estão a trabalhar no rio, na sequência das investigações que foram ordenadas pelo Ministério do Ambiente, depois de ter sido detectada uma enorme mancha de espuma poluidora junto ao açude insuflável de Abrantes.



O primeiro-ministro, António Costa, comprometeu-se nesta quinta-feira, no Parlamento, a alterar as licenças de descargas das celuloses por não estarem adaptadas ao caudal no rio Tejo. Na quarta-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) concluiu que as descargas das empresas de pasta de papel a montante do açude de Abrantes, onde há uma semana foi detectada uma grande mancha de espuma, tiveram um “impacto negativo e significativo” na qualidade da água do rio Tejo, que resultaram num acumular de carga orgânica. A agência detectou níveis de celulose “cinco mil vezes” acima do normal.



Recorde-se que no dia em que o vídeo foi feito estava em vigor o período de dez dias em que o Ministério do Ambiente ordenou à Celtejo a redução da sua produção em 50%. A Agência Portuguesa do Ambiente revelou na quarta-feira que esta celulose é responsável por 90% das descargas feitas no rio na zona de Vila Velha de Ródão.



Reportagem: O Tejo corre para a morte