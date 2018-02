O juiz Rui Rangel, arguido na Operação Lex, faltou nesta quinta-feira às sessões que tinha marcadas com outros colegas desembargadores no Tribunal da Relação de Lisboa. Em causa estão as reuniões habituais que os juízes têm para apreciarem e decidirem os processos a seu cargo. Os encontros estavam previstos para o início da tarde desta quinta-feira, mas pelas 15h a secretária do juiz presidente da Relação de Lisboa distribuiu aos jornalistas que estavam à porta do tribunal uma nota dando conta de que, por “razões de natureza pessoal”, Rui Rangel não iria comparecer.

"Informo os senhores jornalistas que por razões de natureza pessoal, o juiz desembargador Rui Manuel Freitas Rangel não estará presente na sessão de trabalhos da 9.ª secção criminal deste tribunal", lê-se no comunicado.

Rui Rangel é suspeito nesta investigação de crimes de corrupção. Os investigadores acreditam que as verbas que recebeu são luvas que o magistrado terá recebido para dar decisões judiciais favoráveis às pretensões de quem lhe pagava. Terá cobrado igualmente pela alegada influência no desfecho de processos judiciais que estavam nas mãos de colegas, que desconheceriam os “negócios” feitos pelo magistrado.

