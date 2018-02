Na capital do Quirguistão, Bichkek, uma avaria na principal central eléctrica na cidade provocou uma crise que levou já à morte de pelo menos 15 pessoas. Sem electricidade, e consequentemente sem aquecimento, numa zona onde as temperaturas chegam aos -27ºC, os cerca de um milhão de habitantes tentam desesperadamente permanecer aquecidos.

Segundo relata a BBC, a caldeira que fornece o aquecimento básico à população de Bichkek avariou na semana passada. Perante esta situação os pedidos de consequências políticas começam a surgir.

Num período de dias, pelo menos 15 sem-abrigo morreram devido às baixas temperaturas. Os escritórios e os edifícios públicos foram encerrados e as pessoas não saem de casa para tentarem manter-se aquecidas.

A caldeira já foi reparada e as condições no exterior começam a melhorar, dá conta a BBC. Mas há vários cidadãos insatisfeitos e a pedir a demissão do primeiro-ministro, Sapar Isakov.

