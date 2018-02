Donald Savastano ganhou um milhão de dólares (aproximadamente 800 mil euros) no início deste ano, na raspadinha Merry Millionaire. Carpinteiro de profissão, 51 anos, o norte-americano não tinha seguro de saúde e, depois de levantar o prémio, um dos primeiros usos que deu ao dinheiro serviu, precisamente, para consultar um médico. Descobriu que tinha cancro no cérebro e nos pulmões. Morreu 23 dias depois de ganhar o jackpot.

Residente em Sidney no estado de Nova Iorque, Savastano tinha começado 2018 com uma boa notícia: arrecadou o jackpot da Merry Millionaire (nome de um jogo de raspadinha do estado de Nova Iorque, EUA), uma soma que lhe permitira concretizar alguns dos planos que tinha em mente. Em declarações ao canal norte-americano WBNG, Savastano afirmou que o dinheiro deste prémio serviria para “comprar uma carrinha nova” e “ir de férias”. E, referiu então à estação de televisão ABC 7 Chicago, marcar uma consulta no médico.

Danielle Scott, funcionária na loja que vendeu a raspadinha premiada a Savastano, contou à WBNC que o carpinteiro era trabalhador por conta própria: “Não tinha seguro de saúde e já não se sentia bem há muito tempo, penso eu, e quando ganhou este dinheiro foi ao médico”.

“Foi quando descobriram que tinha cancro”, recorda Scott. “Um amigo dele veio cá e disse-me que estava muito doente e que tinha cancro no cérebro e nos pulmões, que estava no hospital e que não achavam que fosse sobreviver”. Cancro de nível quatro. Morreu pouco depois.

De acordo com o obituário publicado pela família, Donald Savastano nasceu em Queens, na cidade de Nova Iorque e vivia há dez anos em Sidney, no condado do Delaware. Tornou-se carpinteiro depois de aprender o ofício com o pai, ainda na infância, e era reconhecido pelo perfeccionismo das peças que criava.

