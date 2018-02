A primeira-ministra britânica, Theresa May, avisou que os cidadãos europeus que chegarem ao Reino Unido durante o chamado período de transição, que se seguirá à consumação do “Brexit”, podem perder alguns direitos relativamente aos outros europeus que entrem em território britânico antes do final das negociações com Bruxelas, em Março de 2019.

PUB

Estas declarações de May foram proferidas aos jornalistas antes da viagem para a China, onde a primeira-ministra vai realizar uma visita de três dias, e podem abrir mais uma frente de discórdia com Bruxelas. Isto porque a União Europeia espera que os cidadãos europeus tenham os mesmos direitos de residência plenos durante o período de transição que poderá durar até Dezembro de 2020.

Mas, nesta quarta-feira, May sugeriu que isso pode não ser assim e que os europeus que cheguem ao Reino Unido depois de Março do próximo ano podem ser tratados de forma diferente dos restantes: “As pessoas que chegaram ao Reino Unido quando eramos membros da União Europeia criaram certas expectativas – tomaram uma decisão de vida e criaram certas expectativas”, disse, citada pela Reuters, à partida para a China. “Tenho claro de que há uma diferença entre aquelas pessoas que vieram antes de sairmos [da União Europeia] e aqueles que chegarão quando sabem que o Reino Unido já não é membro da União Europeia”, atirou ainda.

PUB

PUB