De acordo com a notícia hoje avançada pelo jornal Público, a CGD vai aumentar pela terceira vez as comissões cobradas aos clientes, incidindo agora sobre os clientes mais jovens e, indirectamente, também os pensionistas.

PUB

No primeiro caso, os clientes mais novos passam a pagar uma taxa pela manutenção de conta à ordem. Mas quem fizer levantamentos de dinheiro ao balcão do banco ou recorrer à ‘caderneta’ (prática ainda bastante comum entre pensionistas e clientes mais idosos) também vai pagar comissão, excepto as pensões até 835,50 euros.

O objectivo do banco é, segundo o jornal, incentivar os clientes para um maior uso dos cartões de débito e de crédito e outros recursos que não impliquem deslocações às dependências bancárias.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a MURPI, esta decisão da CGA “de extorquir aos pensionistas mais comissões (mais 1 euro) por cada operação bancária de levantamento de parcelas do valor da sua pensão constitui uma afronta e um ataque aos rendimentos dos pensionistas e também visa criar mais dificuldades àqueles, mais idosos, que tradicionalmente recorrem aos balcões da CGD”.

“Estas decisões (cobrança de comissões, encerramento de balcões) da Administração da CGD visam acima de tudo tornar inacessível a utilização dos serviços da CGD, desacreditar o caráter público da instituição e onerar aqueles que menos têm e menos podem”, sublinha.

A Confederação, acrescenta em comunicado, que elaborou um protesto que será enviado ao Conselho da Administração da CGD propondo “a revogação imediata desta decisão”.

PUB