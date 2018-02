A Football Association (FA), órgão que rege o futebol inglês, está a analisar as declarações do responsável pelo departamento de contratações do West Ham, Tony Henry – entretanto suspenso pelo próprio clube londrino - enquanto decorre uma investigação relacionada com uma denúncia de racismo.

As queixas de que aquele responsável terá afirmado que o clube da Premier League não contrataria mais futebolistas africanos, aos quais imputa um comportamento problemático, surgiram, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, na sequência de um email enviado no sábado por Tony Henry, abordando a questão relativa a uma nova política do clube, que possui sete profissionais de ascendência africana.

O West Ham, clube onde actuam os portugueses José Fonte e João Mário, abriu uma investigação e comunicou que "não tolerará qualquer tipo de discriminação".

Segundo o Daily Mail, Tony Henry disse que o clube do leste de Londres queria limitar o número de jogadores africanos porque "eles têm uma atitude má" e "causam o caos" quando não estão a jogar, embora tenha insistido que a nova política não tinha "nada contra a raça africana".

