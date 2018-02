O ranking mundial amador feminino, ontem actualizado, trouxe um marco histórico. A irlandesa Leona Maguire, de 23 anos, vencedora do Internacional de Portugal em 2011, lidera a tabela pela 131.ª semana, batendo assim o recorde de 130 semanas da neo-zelandesa Lydia Ko no topo da tabela, entre Abril de 2011 e Outubro de 2013.

Maguire foi a n.º 1 mundial pela primeira vez em Maio de 2015, mantendo a posição até Maio de 2016, num total de 52 semanas, até ser ultrapassada nesse Verão, durante 12 semanas, pela norte-americana Hannah O’Sullivan. Depois recuperou a liderança em Agosto do mesmo ano, até aos dias de hoje, num total de 79 semanas consecutivas.

Lydia Ko tornou-se profissional em 2013, com 16 anos, mas Maguire não tem pressa e está no último ano da Duke University, em Durham, na Carolina do Norte. Ao serviço da respectiva equipa dos Blue Devils, já foi eleita por duas vezes a melhor jogadora do circuito universitário e no Verão passado venceu o Ladies British Amateur.

Em 2016 e 2017, avançou para a fase final da Escola de Qualificação do LPGA Tour, mas em ambas as ocasiões absteve-se de nela participar, para não se ver na tentação, em caso de sucesso, de ter o cartão do circuito norte-americano de senhoras na mão. De qualquer maneira, o facto de ter chegado àquela etapa da Escola dá-lhe privilégios no satélite do Symetra Tour, onde tenciona jogar de pois concluir o curso universitário na Primavera que vem.

Também já participou em cinco majors, tendo passado o cut no Evian Championship de 2015 (34.ª) e no Women’s British Open de 2016 (25.ª). Foi uma das três amadoras que se qualificaram os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. E é uma das 11 jogadoras que já lideraram o ranking mundial amador feminino.

