O Barcelona deu um passo em frente rumo à final da Taça do Rei ao derrotar nesta quinta-feira, em Camp Nou, o Valência por 1-0.

O triunfo dos catalães pela margem mínima na partida da primeira mão das meias-finais da competição acaba por ser uma magra vantagem para a equipa de Ernesto Valverde. Os "culés" dominaram a partida e chegaram ao final do encontro com 14 remates efectuados à baliza valenciana contra apenas dois do adversário.

Com Nélson Semedo e André Gomes longe do relvado, Messi e Suárez foram, de forma esperada, os mais perigosos no Barcelona e o único golo do encontro foi fabricado pelos pés do argentino e pelo cabeceamento do uruguaio, ao minuto 66.

Já o Valência, com o português Rúben Vezo a titular mas sem Gonçalo Guedes em campo (o ex-benfiquista está lesionado), fez o que pôde para tapar os caminhos para a sua baliza, tentando levar a eliminatória ainda "viva" para o Mestalla.

Para chegar às meias-finais desta edição da Taça do Rei, o Barcelona afastou da prova, na eliminatória anterior, o Espanyol, seu rival catalão. Os “culés” deram a volta a uma derrota por 1-0 na partida da primeira mão, vencendo por 2-0 em Camp Nou. Já o Valência, eliminou o Alavés nos quartos-de-final, mas “teve que suar mais”, pois o 2-1 a favor da equipa de García Toral foi anulado no País Basco por um resultado idêntico. A equipa de Abelardo Fernández apenas “caiu” no desempate por grandes penalidades, onde os valencianos foram mais certeiros, vencendo por 3-2.

A segunda mão da meia-final entre Barcelona e Valência joga-se dentro de uma semana. Na outra meia-final, disputada na quarta-feira, Leganés e Sevilha empataram a um golo.

