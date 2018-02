George Clooney revelou, na série do Netflix My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, como conheceu Amal Alamuddin Clooney.

Durante o programa, o actor contou que nem precisou de sair de casa para conhecer a mulher. O casal que recebeu os gémeos Ella e Alexander em Junho do ano passado, conheceu-se em 2013. Numa viagem, cujo destino era Cannes, Amal foi com um amigo visitar a casa de Clooney no Lago Como, em Itália.

"Recebi uma chamada do meu agente que disse que tinha conhecido a mulher que ia visitar a minha casa e com quem eu ia casar. E realmente aconteceu”, contou o actor. Clooney também referiu que, quando a conheceu, estava inseguro e não sabia até que ponto Amal se interessaria por ele.

Os pais do actor, que estavam de visita, marcaram presença no primeiro encontro. "A coisa mais engraçada foi minha mãe e meu pai estarem lá", continuou o actor. "Ficámos acordados a noite toda, a conversar. Depois acabei por ficar com o e-mail dela para que me enviasse algumas fotos dos meus pais. Então começamos a escrever-nos. Eu não sabia se ela queria sair comigo, pensei apenas que éramos amigos."

