O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê vento forte e descida de temperatura no continente a partir de quinta-feira, devido a "vasta região anticiclónica" que vai originar uma massa de ar muito frio.

Segundo um comunicado do IPMA, "uma vasta região anticiclónica, relativamente intensa", que ao meio-dia quinta-feira estará localizada a norte dos Açores e "em crista até à Islândia, vai desencadear "o transporte de uma massa de ar muito frio e seco sobre o território do continente".

Acresce "uma intensificação do vento, em especial no litoral oeste e nas terras altas", prevendo-se, por isso, a partir da manhã de quinta-feira "vento forte no litoral oeste e nas terras altas com rajadas até 80 quilómetros/hora".

"Adicionalmente, verificar-se-á uma descida dos valores da temperatura máxima em todo o território", entre três e seis graus Celsius, adianta o IPMA, salientando que "as baixas temperaturas associadas ao vento forte aumentarão o desconforto térmico", especialmente entre a tarde de quinta-feira e a manhã do dia seguinte.

Até domingo, continuará a sentir-se o vento forte e com rajadas no litoral oeste e nas terras altas, com excepção de sábado, "em que se prevê um enfraquecimento temporário do vento". Neste dia, a "aproximação e passagem de um sistema frontal de fraca actividade poderá originar precipitação fraca na generalidade do território, com probabilidade entre 35 e 60% a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e inferior a 35% a sul do referido sistema, que a ocorrer será sob a forma de neve em cotas baixas".

Aviso amarelo devido à agitação marítima

Dez distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas com quatro a cinco metros, segundo o IPMA. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre 6h desta quarta-feira e as 15h de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora entre as 11h de quinta-feira e as 6h de sexta-feira.

Também o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo quarta e quinta-feira por causa do vento forte de nordeste com rajadas até 100/110 quilómetros por hora. Segundo o Instituto, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade, por nuvens médias e altas, na região Sul e possibilidade de ocorrência de aguaceiros no Baixo Alentejo e Algarve.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte e por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, no Algarve e nas terras altas do Centro e Sul até final da manhã, rodando para norte no litoral oeste a partir da tarde. Está também previsto acentuado arrefecimento nocturno, com formação de geada no interior Norte e Centro e pequena descida da temperatura mínima em alguns locais das regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão variar entre -1 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre 11 (na Guarda) e os 19 (em Santarém).

Na Madeira prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros, mais frequentes nas vertentes norte e nas zonas montanhosas, que poderão ser até ao início da manhã, localmente fortes, e sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas. É também aguardado vento moderado a forte de norte, com rajadas até 70 quilómetros por hora, em especial no extremo leste da ilha da Madeira, soprando forte e com rajadas até 100 quilómetros por hora nas zonas montanhosas. No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 14 e 19 graus.

