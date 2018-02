O primeiro-ministro, António Costa, garante que esteve nesta quarta-feira em Bruxelas para falar sobre as questões do futuro da Europa e participar numa cerimónia de homenagem a Mário Soares no Parlamento Europeu, e não para mitigar os eventuais danos internacionais que as buscas do Ministério Público no Ministério das Finanças - no âmbito de uma investigação sobre um pedido de bilhetes ao Benfica e eventual favorecimento de familiares do presidente do clube - poderiam ter na imagem de Portugal e do presidente do Eurogrupo. “Isso é um caso que, felizmente, está encerrado [ver caixa]. Não é assunto”, sublinhou António Costa aos jornalistas.

Sem perder tempo com polémicas “irrelevantes”, Costa revelou que de manhã, num encontro com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, esteve a preparar o conselho informal de chefes de Estado e de Governo de Fevereiro "e também a reunião da zona euro de Março”. Antes de voltar para Lisboa, o primeiro-ministro tinha um jantar de trabalho com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que incluiria no menu “os mesmos temas” que dizem respeito à negociação do próximo orçamento europeu a que o primeiro-ministro se foi referindo ao longo do dia, em intervenções no Parlamento Europeu.

PPE recua quanto a debate sobre Centeno O eurodeputado Paulo Rangel declarou ontem ao Observador e ao Diário de Notícias que o Partido Popular Europeu (PPE) — grupo a que pertencem os eleitos do PSD, do CDS e o deputado do MPT — não vai, afinal, levar a debate, no plenário do Parlamento Europeu, as “alegações contra o presidente do Eurogrupo”, Mário Centeno. A hipótese de levar as investigações do Ministério Público sobre Centeno e empresas de familiares do presidente do Benfica ao plenário foi admitida pelo líder do PPE, Manfred Weber, mas foi repudiada pelos deputados portugueses, mesmo os do próprio PPE.

Das muitas horas passadas dentro do edifício Altieri Spinelli, o primeiro-ministro destacou o “momento especialmente emotivo” de homenagem ao antigo primeiro-ministro, Presidente da República e também eurodeputado português, Mário Soares, cujo nome foi atribuído a uma das salas de reuniões dos grupos políticos do Parlamento Europeu. E também o regresso ao plenário do Comité das Regiões, do qual foi membro enquanto presidente da Câmara de Lisboa e onde fez amizades “que se mantêm até hoje”.

Foi aí que Costa afirmou “com toda a clareza” a posição de Portugal de defesa da Política de Coesão no contexto das negociações — “que serão muito exigentes” — dos recursos disponíveis para o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que já não contará com as transferências do Reino Unido, por força do “Brexit”. A política europeia de coesão “não pode nem deve ser a variável de ajustamento” na definição do próximo orçamento da UE, afirmou, referindo-se tanto às novas necessidades de financiamento das políticas de defesa e segurança, como à perda das verbas britânicas.

Para garantir que políticas estruturais que são “fundações sólidas da União”, como a Política Agrícola Comum ou a Política de Coesão, não são prejudicadas nas negociações do próximo quadro financeiro, o primeiro-ministro só vê três possibilidades: um aumento das contribuições dos Estados-membros; um aumento das receitas próprias da União; ou então “um equilíbrio virtuoso entre contribuições e novas receitas próprias”.

Costa não disse se entre estas opções tem alguma como preferida. Mas vincou que o limite de 1% do Rendimento Nacional Bruto das transferências nacionais para o orçamento da UE não pode ser “fixado como dogma”, e que, “se os cidadãos pedem mais à União, os Estados-membros têm de dar mais à União”.

“Nós não podemos querer que a União Europeia tenha mais responsabilidades e simultaneamente menos recursos, o que exige uma disponibilidade de todos os Estados-membros para aumentarem as suas participações e pensarem em conjunto nas novas formas de aumentar os recursos próprios da UE”, esclareceu à saída do plenário. Algumas “boas ideias” que já foram avançadas são, por exemplo, a tributação digital, a taxação das transações financeiras ou o agravamento das taxas ecológicas, considerou António Costa. “Há um conjunto de recursos em que podemos trabalhar para encontrar um bom balanceamento.”

Para o governante português, é muito claro que só com mais recursos a UE será “mais forte, mais resiliente às crises e mais preparada para responder aos desafios” e anseios dos seus cidadãos: as alterações climáticas; a globalização “que desafio a sustentabilidade do modelo social europeu”; a automação; as migrações; a “instabilidade na nossa vizinhança que é um risco para a paz” ou o terrorismo, enumerou.

"Viva a Europa, viva Mário Soares!"

Mais do que uma evocação da memória de Mário Soares, a cerimónia de atribuição do nome do antigo líder socialista a uma sala de reuniões do Parlamento Europeu foi um momento de comunhão e partilha dos valores fundamentais de paz, liberdade, solidariedade e democracia na base do projecto europeu, e de reafirmação dos ideais da construção europeia. “Viva Mário Soares e Viva a Europa”, declarou António Costa no fim da sua intervenção, em que descreveu Mário Soares como “um herói da liberdade e da democracia”.

O primeiro-ministro elogiou a “ousada visão estratégica” de Soares ao subscrever, em 1977, o pedido de adesão de Portugal e, mais tarde, ao assinar o tratado que consagrou a entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, em 1985. “Via a Europa unida como uma das mais admiráveis construções políticas, e lutou sempre contra os burocratas, tecnocratas, cépticos e cínicos por uma Europa moderna”.

Antes dele, o antigo presidente do Governo de Espanha, Felipe González, falando na sua qualidade de amigo pessoal e companheiro político que “compartilhou durante meio século as mesmas trincheiras e batalhas” que Mário Soares, referiu-se à desilusão de ambos “quando a União Europeia, enfrentando a crise financeira de há dez anos, se comprometeu com políticas pró-cíclicas de austeridade, esquecendo a matriz de uma economia social de mercado que está na sua construção”.

González disse não poder partilhar do actual “optimismo” com o fim da crise, justificando que esta só acabará quando estiverem fechadas as feridas da desigualdade na distribuição da riqueza. “Temos de enfrentar este problema com os instrumentos de hoje, e não como fizemos há 30 ou 40 anos”, frisou o político espanhol. “Mário Soares estaria de acordo comigo, mas tê-lo-ia dito de outra maneira”, acrescentou.

Isabel Soares comoveu a plateia (a sala estava repleta, com muita gente a assistir de pé ou sentada no chão aos discursos) com o seu tributo ao pai. Desculpando-se pelo “olhar embaciado pela ternura, admiração e gratidão”, a filha de Mário Soares falou de um “homem livre, indomado e indomável, que nunca se deixava abater”, e de um político que “desde muito cedo” percebeu que Portugal não podia viver isolado e por isso foi sempre “um europeísta convicto”.

“Esta homenagem é para nós, seus filhos, muito comovente, mas também justa”, afirmou, citando o poeta Jorge de Sena para concluir que, no espaço agora chamado Mário Soares, “a sua luz brilha, não na distância, mas no meio de nós”. A sala irrompeu num forte aplauso, ovacionando de pé as suas palavras.

