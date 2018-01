Pedro Rodrigues, porta-voz da Plataforma Portugal Não Pode Esperar, movimento interno do PSD, quer abrir o partido a simpatizantes e permitir que todos possam escolher metade das listas dos deputados bem como os candidatos às autárquicas.

Na proposta de revisão dos estatutos do PSD, Pedro Rodrigues – que foi apoiante de Rui Rio nestas eleições – também quer acabar com o actual modelo de eleições directas para a liderança do partido e permitir que a escolha do líder e da sua direcção seja feita pelos militantes durante o congresso por voto electrónico.

O objectivo da proposta de revisão de estatutos é “atrair talentos, abrir à sociedade civil e modernizar o partido”, afirmou ao PÚBLICO Pedro Rodrigues, o primeiro subscritor, que pretende que essa revisão se faça a seguir ao XXXVII Congresso, em Lisboa. Como ponto de partida, a proposta prevê a abertura do PSD a simpatizantes e a realização de primárias. Nesse sentido, os simpatizantes e militantes do partido poderiam escolher “um mínimo de metade das listas dos candidatos a deputados e a eurodeputados” bem como dos candidatos às câmaras e assembleias de freguesia.

No processo eleitoral interno, Pedro Rodrigues propõe o fim do actual modelo das directas, que actualmente se restringem ao líder do partido e se realizam antes do congresso. Em contrapartida, o candidato a líder e a sua Comissão Política Nacional (em lista única) passariam a ser escolhidos pelos militantes (sem a obrigação de terem as quotas pagas) durante o congresso, por voto electrónico e secreto. Se este modelo fosse aplicado nesta recente disputa eleitoral, cada candidato a presidente do partido – Pedro Santana Lopes e Rui Rio – submeteria a sua lista ao voto dos militantes durante o congresso do partido.

Os restantes órgãos nacionais – nomeadamente o Conselho Nacional – continuariam a ser eleitos pelos delegados em congresso.

A proposta, que é assinada por Rui Gomes da Silva (ex-ministro de Pedro Santana Lopes), inclui também a obrigatoriedade de realização de referendo interno para matérias como a aprovação de coligações pós-eleitorais nacionais, regionais e locais.

No âmbito da modernização do partido e da atracção dos mais jovens, é proposta a consagração do voto electrónico em todas as eleições internas e a admissão de militantes a partir dos 16 anos (menos dois do que é permitido actualmente).

