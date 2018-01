Maior corte de impostos?

"Tal como prometi ao povo americano a partir deste mesmo lugar há 11 meses, aprovámos o maior corte de impostos e a maior reforma fiscal da História da América."

Na verdade, o corte de impostos aprovado em Dezembro do ano passado é o 5.º maior de sempre nos EUA, depois dos que foram aprovados por John Kennedy, Ronald Reagan e Barack Obama (duas vezes). No caso de Obama, os cortes incluíram uma lei para tornar permanentes outros cortes aprovados por George W. Bush.

2,4 milhões de empregos?

"Desde a minha eleição, criámos 2,4 milhões de novos postos de trabalho, incluindo 200 mil novos empregos só na indústria."

É verdade, mas é uma tendência positiva de há alguns anos a esta parte: em 2014 foram criados quase três milhões, em 2015 cerca de 2,7 milhões e em 2016 foram criados 2,2 milhões de postos de trabalho.

Desemprego afro-americano

"O desemprego na comunidade afro-americana está nos valores mais baixos de sempre, e o desemprego na comunidade hispânica também atingiu os níveis mais baixos da História."

Como o desemprego está a cair há alguns anos nos EUA, é natural que também tenha caído nestas comunidades — durante a Administração Obama, as taxas de desemprego nas comunidades afro-americana e hispânica caiu mais de metade.

Milhares de detenções?

"A Guarda Fronteiriça e a Força de Imigração enviaram milhares e milhares e milhares de elementos do gangue MS-13, pessoas horríveis, para fora deste país ou para dentro das nossas cadeias."

De acordo com os números da Administração Trump, os serviços de imigração fizeram 1024 detenções no ano fiscal que terminou em Setembro de 2017 — em Novembro, foram detidos mais 214 pessoas numa grande operação nos EUA. Na mesma operação, a Casa Branca anunciou que colaborou com vários países da América Latina que, ao todo, detiveram cerca de 4000 pessoas associadas ao gangue.

Chrysler fora do México?

"A Chrysler está a mudar uma grande fábrica do México para o Michigan."

Os responsáveis da Chrysler não vão tirar todo o investimento que têm no México e tranferi-lo para a fábrica no estado norte-americano do Michigan. Em vez disso, a empresa anunciou que vai começar a fabricar um novo veículo no Michigan e não se espera que o número de trabalhadores venha a ser afectado em qualquer sentido.

Mais dinheiro da Apple?

"A Apple acabou de anunciar um plano para investir um total de 350 mil milhões de dólares na América, e para contratar mais 20 mil trabalhadores."

Depois do corte de impostos aprovado em Dezembro, a Apple anunciou que irá investir 350 mil milhões de dólares nos EUA nos próximos cinco anos, mas pelo menos 275 mil milhões de dólares estão em linha com o investimento da gigante da informática no passado. Do total anunciado pela empresa, cerca de 37 mil milhões de dólares serão, de facto, investimento acrescido em relação ao que já acontecia.

Aumento de salários?

"Após anos de estagnação, estamos finalmente a ver um aumento dos salários."

Os salários está de facto a subir, mas a um ritmo inferior em comparação com a parte final do segundo mandato do Presidente Barack Obama.

