Poucas imagens servem para ilustrar melhor a atitude com que milhões de norte-americanos se sentaram, na noite de terça-feira, para ouvirem o Presidente Donald Trump a falar sobre o estado da União, do que as aventuras e desventuras do site PolitFact durante o discurso: mais ou menos a meio do monólogo de 80 minutos, o site que já foi distinguido com um Prémio Pulitzer de jornalismo, por passar a pente fino as declarações dos políticos em busca de mentiras, foi abaixo por excesso de tentativas de acesso.

Durante seis minutos, os jornalistas que fazem esse trabalho de verificação de factos a partir da redacção do jornal Tampa Bay Times, na Florida, tiveram de usar em exclusivo o Twitter para contarem aos seus seguidores se o Presidente norte-americano estava a dizer mais mentiras ou mais verdades. (Para quem estiver interessado, o PolitiFact analisou as declarações nesse combate entre a mentira e a verdade, e no fim a mentira venceu sem que a verdade tivesse dado grande luta.)

Mas isso da verdade e da mentira – já sabemos – é algo que pouco tem interessado a muitos dos apoiantes e opositores do Presidente Donald Trump, nas respectivas lutas pela denúncia de uma América em ruínas por causa de Barack Obama ou de uma América a caminho da ruína por causa de Donald Trump.

Foi isso mesmo que ficou patente na forma como uns e outros processaram o discurso – para uns, o Presidente que andava escondido no corpo de Donald Trump saltou finalmente cá para fora, ao sublinhar os seus sucessos sem deixar de estender a mão a quem não votou nele; para outros, o Donald Trump que esteve no salão da Câmara dos Representantes, na noite de terça-feira, foi o mesmo de sempre: um Presidente só aparentemente conciliador, mantendo-se a um catastrófico tweet de distância de voltar a merecer o ódio ou o escárnio de meio mundo.

O que baralhou as contas, desta vez, é que o Presidente Trump tem, finalmente, resultados para apresentar – no discurso de tomada de posse, em Janeiro do ano passado, quando instigou o medo com a já famosa referência à "carnificina americana", só as suas promessas podiam ser julgadas.

Mas, em apenas um ano, essa "carnificina americana" deu lugar a um "novo momento americano", num rápido trajecto do 8 ao 80: "Nunca houve uma época melhor para se começar a viver o sonho americano", disse Trump na noite de terça-feira.

"Esta noite, exorto todos nós a deixarmos de lado as diferenças, a procurarmos um terreno comum e a convocarmos a unidade de que precisamos para não falharmos às pessoas que fomos eleitos para servir", disse o Presidente norte-americano, num dos vários momentos do longo discurso em que suscitou duas reacções radicalmente opostas dos congressistas do Partido Republicano e do Partido Democrata, o que não é habitual acontecer quando os Presidentes lançam apelos ao diálogo nos discursos sobre o estado da União – uma ovação estrondosa dos primeiros e um silêncio sepulcral dos segundos.

A líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, mostrou-se tão pouco satisfeita por estar na sala que a imagem da sua reacção tornou-se viral na Internet na forma de um GIF animado – o que deu à porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, a oportunidade de dizer aos eleitores que o Partido Democrata está "amargo" e que a sua líder na Câmara dos Representantes "devia sorrir mais".

Volta de consagração

Como já era esperado, o Presidente norte-americano usou o discurso sobre o estado da União como uma espécie de volta de consagração após uma vitória muito importante – neste caso, o facto de os números da economia não estarem nada mal.

Mas nenhum discurso será suficentemente galvanizador para travar a profunda divisão em Washington, bem patente, por estes dias, no braço-de-ferro sobre a reforma das leis de imigração – uma reforma desejada pelos dois partidos há décadas, mas com pressupostos que não podiam ser mais diferentes. O financiamento do Governo federal já esteve suspenso por três dias, há quase duas semanas, e o mesmo poderá voltar a acontecer na próxima semana se os dois partidos não chegarem a acordo para resolverem dois grandes problemas: por um lado, o Partido Democrata exige que as 800 mil pessoas que chegaram aos EUA quando eram crianças, conhecidas como dreamers, vejam a sua situação legalizada e sejam postas no caminho para a obtenção de cidadania; por outro lado, o Partido Republicano e o Presidente Trump exigem dinheiro para a construção de um muro na fronteira com o México para que isso possa acontecer.

"Projectar medo"

De todos os pontos do discurso sobre o estado da União que só contribuíram para enquistar ainda mais cada um dos lados desta América dividida nas suas bolhas, nenhum foi mais polémico do que a imigração – ou a forma como a Casa Branca e o Partido Republicano olham para ela, por contraponto com a visão do Partido Democrata.

No início do segmento em que falou sobre imigração ilegal, Trump gastou oito parágrafos do seu discurso a contar os casos de dois homicídios da responsabilidade do gangue MS-13, uma organização criminosa que nasceu na década de 1980, em Los Angeles, e que se alastrou a países da América Latina – por comparação, o Presidente norte-americano gastou três curtos parágrafos com a crise de toxicodependência que afecta o país, e que em 2016 levou à morte 64 mil pessoas.

"O MS-13 é um exemplo do que há de pior no comportamento dos gangues criminosos. Comparar isto aos dreamers é completamente irresponsável, teve como objectivo projectar medo e foi errado", disse a senadora Kamala Harris, do Partido Democrata.

O discurso foi recebido de forma muito distinta consoante os comentadores se inserem mais na visão da Casa Branca ou na visão do Partido Democrata, e pouco ou nada terá feito mexer os ponteiros da popularidade do Presidente. Apesar de os seus apoiantes terem ficado entusiasmados, Trump deverá continuar a procurar a resposta para uma pergunta complicada: mesmo que a economia do país esteja a melhorar por obra dele (e o máximo que se pode dizer é que ele tem contribuído para manter uma tendência de anos), porque é que a sua popularidade continua lá muito em baixo e mais americanos duvidam hoje ainda mais da sua competência do que duvidavam há um ano?

Mais do que pelos temas que entraram, o primeiro discurso de Donald Trump sobre o estado da União ficou marcado por um assunto que ficou de fora. No final, o Presidente decidiu não tocar sequer no elefante que estava na sala, e que pode vir a pesar tanto no seu futuro político como as promessas que vier a cumprir: a investigação sobre suspeitas de conluio com a Rússia e decisões que podem levar a uma acusação por obstrução à Justiça.

