A revista Time Out de Londres revelou nesta terça-feira uma lista com as “cidades mais entusiasmantes” do momento, tanto para viver como para visitar. Portugal aparece por duas vezes antes até de chegarmos ao décimo lugar: em competição com 32 outras cidades, o Porto surge em segundo lugar e Lisboa em oitavo. A liderar a lista está Chicago, que tem uma pontuação acima da média no que toca à “felicidade, cultura, acessibilidade e orgulho na cidade” — e só peca na segurança.

“Pode ser a segunda cidade de Portugal, mas o agradável Porto é o melhor sítio do mundo para se fazer amigos, encontrar o amor e ficar em contacto com a família, vencendo Lisboa em muitas das categorias”, lê-se no site revista. Para os turistas, dizem, é também uma cidade mais amiga da carteira para sair à noite. Mas, cúmulo dos cúmulos, um quinto dos portuenses entrevistados diz que o maior problema da cidade é o excesso de turistas.

Uns lugares depois, aparece Lisboa. “Ainda que fique atrás do Porto, Lisboa é uma das cidades com mais orgulho e onde se vive melhor de entre todas aquelas que entrevistámos”.

Lisboa é boa (e barata), mas nem todos os lisboetas pensam assim: “É uma das cidades mais baratas para os turistas, mas não necessariamente para os moradores”. Comparada com outras cidades, os lisboetas são os que mais sentem que deveriam ganhar mais para se sentirem confortáveis.

Esta lista foi feita com base num índice da vida citadina elaborado pela Time Out, em que são analisados critérios como a qualidade da comida, das bebidas, da cultura, da capacidade financeira, da felicidade e da afabilidade. Estes resultados surgiram de uma série de entrevistas a 15 mil habitantes de 32 cidades, para apurar quais as melhores cidades do mundo para viver e visitar em 2018.

A Península Ibérica tem quatro cidades na lista (e no top 10): além das duas portuguesas, Madrid aparece em sexto lugar e Barcelona em décimo. Em terceiro lugar na lista está Nova Iorque.

A Time Out recolheu ainda outras curiosidades interessantes: “Os parisienses fazem mais sexo do que todos os outros. Sem surpresa, são também os que menos dormem”; já o Dubai é a cidade onde mais tempo se passa a trabalhar. Nova Iorque é uma das cidades com mais stress, que acaba por ser compensado pela vida nocturna. Melbourne, em quarto lugar, é uma das cidades mais felizes.

Chicago, EUA Porto, Portugal Nova Iorque, EUA Melbourne, Austrália Londres, Inglaterra Madrid, Espanha Manchester, Inglaterra Lisboa, Portugal Filadélfia, EUA Barcelona, Espanha Edimburgo, Escócia Telavive, Israel Austin, EUA Paris, França Cidade do México, México Xangai, China São Francisco, EUA Berlim, Alemanha Tóquio, Japão Los Angeles, EUA Zurique, Suíça Pequim, China Washington D.C., EUA Banquecoque, Tailândia Moscovo, Rússia Hong Kong, China Miami, EUA Sydney, Austrália Dubai, Emirados Árabes Unidos Boston, EUA Singapura, Singapura Istambul, Turquia

