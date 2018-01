O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou nesta quarta-feira no Parlamento que os salários médios estão a crescer, em resposta ao Bloco de Esquerda (BE), que defendeu o aumento dos salários na função pública e no sector privado.

PUB

"Para o Bloco de Esquerda, a prioridade é preparar desde já o fim do congelamento salarial na função pública", afirmou a deputada do BE Mariana Mortágua, salientado que os salários dos funcionários públicos valem hoje 90% do que valiam em 2010.

Admitindo que a discussão sobre o aumento salarial "só agora começou", a deputada bloquista defendeu também que "não se pode permitir que no privado exista estagnação salarial".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em resposta à deputada, o ministro das Finanças disse que o salário médio cresceu 2% em Portugal no ano passado, considerando que "há um reforço significativo da dimensão salarial" que pode ser visto também através das contribuições, que estão a aumentar 7%.

Isto quer dizer, segundo simplificou o ministro, que "o salário que os portugueses levam para casa no seu conjunto está a crescer 7%".

Numa entrevista à TSF/Dinheiro Vivo, divulgada no fim-de-semana, o deputado do PS João Galamba disse que "dificilmente poderá haver em cima disto [descongelamento de progressões] aumentos salariais em 2019", uma tese contrariada pela líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

PUB