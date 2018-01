O FC Porto solicitou, nesta quarta-feira, uma reunião com carácter de urgência ao presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes. O objectivo é expor os erros dos árbitros que, na opinião dos portistas, têm prejudicado o clube..

"A administração da FC Porto, Futebol SAD solicitou ao presidente do CA da FPF uma reunião com carácter de urgência para expor um conjunto de erros das equipas de arbitragem, cujo inaceitável acumulado de pontos subtraídos coloca em causa a verdade desportiva da I Liga", lê-se no comunicado divulgado pelos “dragões”.

O caso mais recente do desagrado do FC Porto com uma arbitragem ocorreu na terça-feira. Na mira dos portistas está a actuação de Luís Ferreira no empate a zero que os “dragões” cederam no terreno do Moreirense e que deixou o FC Porto com 49 pontos e em condições de ser ultrapassado pelo Sporting esta quarta-feira, caso os “leões” vençam o Vitória de Guimarães (embora o FC Porto tenha ainda que jogar metade da partida em atraso com o Estoril e na qual perde ao intervalo por 1-0).

No caso concreto do jogo com o Moreirense, os “dragões” apontam duas jogadas que, no seu entendimento, terão sido decididas de forma errada pela equipa de arbitragem liderada por Luís Ferreira : trata-se do golo anulado a Waris, aos 90’+5', por fora-de-jogo, e a não marcação de uma grande penalidade, aos 66', por alegada falta do guarda-redes Jhonatan sobre Felipe – lance que nem o árbitro, nem o videoárbitro Paulo Miranda consideraram passível de grande penalidade.

