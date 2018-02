O Benfica qualificou-se nesta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça Challenge em voleibol, ao vencer em casa os romenos do Steaua Bucareste por 3-1, em encontro da segunda mão dos oitavos-de-final.

Depois do triunfo na Roménia por 2-3, a formação "encarnada" confirmou o apuramento com uma vitória por 3-1, com os parciais de 25-19, 19-25, 25-15 e 28-26, em uma hora e 56 minutos.

Na próxima ronda, a equipa de José Jardim vai medir forças com os italianos do Ravenna.

