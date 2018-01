Foi em Janeiro do ano passado, quando os Obama abandonavam a Casa Branca e chegavam os Trump. Todos se recordam como Donald Trump saiu do carro, não esperou pela mulher e subiu as escadas em direcção aos Obama. Atrás, seguia-o Melania com uma caixa rectangular azul na mão. Então muito se escreveu sobre o que estaria dentro da caixa que ofereceu a Michelle Obama. Agora, a ex-primeira-dama revelou o conteúdo.

Era, tão só, uma moldura da Tiffany & Co.. Esta quarta-feira, no programa de Ellen DeGeneres, a apresentadora tinha como convidada Michelle Obama e fez-lhe a pergunta sacramental: O que estava dentro da caixa? A resposta foi: "Uma moldura adorável."

No entanto, o presente foi uma espécie de quebra do protocolo. Naquele momento de passagem de testemunho, de um casal para o outro, não era suposto Michelle ter nada nas mãos e isso, por momentos, preocupou-a. Iria tirar a fotografia oficial com uma caixa da Tiffany na mão, ainda se perguntou. Até que, prático, Obama tirou-lhe a caixa das mãos, entrou em casa, deixou-a e regressou para a fotografia. "O meu marido salvou o dia", disse a ex-primeira-dama à apresentadora.

