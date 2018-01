Com uma carreira de cerca de 50 anos, a actriz Helen Mirren falou à Vogue, para a sua edição de Março, sobre homens, mulheres e, como não podia deixar de ser, sobre Harvey Weinstein.

“Eu não fazia ideia, fiquei absolutamente chocada”, comentou sobre a alegada má conduta sexual do produtor de Hollywood. “Ele era uma cara conhecida, que estava fora de controlo e era abusivo, mas muitas pessoas que estão na indústria cinematográfica são como ele”, declara. “Apesar de tudo, não tinha conhecimento acerca do lado sexual do problema”, acrescenta Helen Mirren que, tal como a actriz Meryl Streep afirma que não sabia de nada. Recorde-se que Streep foi criticada por não saber dos alegados crimes cometidos por Weinstein.

“Nem todos sabiam", sublinha Helen Mirren. "Acham que o Obama teria mandado a filha estagiar com Harvey se soubesse da situação? Claro que não. Mas quem sabia?", insiste.

Quanto à questão do assédio, a actriz diz que sempre aceitou o comportamento dos homens "como uma norma". "Eu sempre assumi que era algo que os homens faziam. Nunca me questionei se deveria enfrentar os homens que se comportavam assim comigo", revela. E recorda que quando era jovem, o comportamento de alguns homens a deixaram a pensar que não era mais do que "um pedaço de carne sem valor" e, por isso, sentia culpa.

