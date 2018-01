Em Março de 2017 o PÚBLICO lançou o programa Reservado ao Público, dando início a um formato que tem vindo a ganhar lugar na estratégia multimédia do jornal. Ao longo dos meses, acrescentámos ao portfólio 11 programas, que cobrem áreas que vão da cultura à sociedade, da política nacional à América de Trump, da ciência e da tecnologia ao futebol.

Este posicionamento vem em linha com as tendências internacionais, onde se assiste ao crescimento dos formatos áudio — programas que são geralmente designados por podcasts. Os hábitos de consumo deste formato em Portugal ainda não se comparam com o de países como os Estados Unidos ou Inglaterra, mas todos os indicadores sugerem que a mudança vem a caminho.

A tecnologia dará uma ajuda, à medida que os assistentes pessoais dos gigantes Google, Apple e Amazon começarem a falar português de Portugal. Quando isso acontecer, iremos assistir à adoção dos smart speakers, colunas inteligentes que respondem a comandos de voz para dar informações que vão do estado do tempo à gestão do email e da agenda, passando por sugestões de cinema ou restaurantes e, claro, música e notícias.

É aqui que entramos: o PÚBLICO é já o meio de comunicação social português com a maior oferta de conteúdos áudio dedicados (aqui não levamos em linha de conta as rádios, que passam para podcasts os programas do FM). A chegada do PÚBLICO ao Spotify vem reforçar esta liderança.

Para ouvir os programas do PÚBLICO no Spotify basta entrar na aplicação oficial (disponível em todas as plataformas) e pesquisar pelo nome do programa (por exemplo, "Poder Público") ou simplesmente escrevendo a palavra “Público”. Mais abaixo na página, depois das canções e artistas sugeridos, encontrará na secção Podcasts & Videos todos os nossos programas.

Além do Spotify, os podcasts do PÚBLICO também estão disponíveis no SoundCloud e no iTunes. A partir de hoje, o PÚBLICO fica, ainda mais, no ouvido.

