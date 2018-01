O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, recebeu nesta terça-feira uma carta assinada por dezenas de organizações e de especialistas a pedirem que a nova aplicação de conversação da rede social dedicada às crianças seja retirada.

De acordo com a CNN, os apelos contra o Messenger Kids são liderados pela organização norte-americana denominada Campanha pela Infância sem Publicidade, que combate o marketing infantil. “Educar crianças na nossa era digital é difícil o suficiente”, diz a carta enviada a Zuckerberg. “Nós pedimos-lhe para que não use o enorme alcance e influência do Facebook para o tornar ainda mais difícil”.

O Messenger Kids foi lançado em Dezembro mas a rede social foi já forçada a garantir que tomou medidas para assegurar a segurança dos jovens que utilizam a aplicação. Para além de ser exigido um mínimo de 13 anos de idade para se realizar o registo de utilizador, o Facebook garante estar a trabalhar com dezenas de especialistas e centenas de organizações de segurança informática para desenvolver a aplicação.

No entanto, aqueles que pedem a retirada deste chat para jovens, argumentando que as crianças não estão ainda preparadas para possuírem contas nas redes sociais e que ainda não desenvolveram totalmente a capacidade de entender os conceitos de privacidade, tais como compreender que tipo de conteúdos podem ou não partilhar com amigos.

À CNN, uma porta-voz do Facebook garantiu que a empresa não planeia retirar o Messenger Kids.

