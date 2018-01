O nº 69 da Rua Marques da Silva, junto à Avenida Almirante Reis, deixou de ser um prédio ocupado. Na manhã desta terça-feira, a Câmara Municipal de Lisboa procedeu à desocupação do imóvel que tinha sido ocupado em Setembro em protesto contra o avanço da “especulação imobiliária”, o aumento das rendas e do preço das casas que têm empurrado as pessoas para fora da cidade.

PUB

Pelas 10h00, a polícia “arrombou a porta, expulsou a pessoa que estava lá a dormir”, referiu Tiago Duarte, membro da Assembleia de Ocupação de Lisboa (AOLx). Do imóvel, que é propriedade da autarquia, foram depois retirados alguns móveis e um colchão pelos serviços municipais, seguindo um despacho com a ordem de despejo, assinado pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.

“O regulamento da câmara diz que tem de haver uma notificação de 90 dias úteis que eles não apresentaram. Até agora, não há qualquer documento que justifique isto”, referiu o também doutorado em Sociologia.

PUB

Na altura da ocupação, quando o PÚBLICO visitou o espaço, um grupo de cerca de 20 pessoas tratava da limpeza do entulho acumulado e garantia que edifício estava em boas condições do ponto de vista estrutural. Com a ocupação, o objectivo era retirar aquele prédio “das malhas da especulação” e transformar um “espaço desocupado” num local “aberto à comunidade”.

Segundo explicou Tiago Duarte, ao longo destes meses, o grupo foi fazendo algumas obras de renovação no imóvel. “Já gastámos vários milhares de euros a renovar o telhado e alguns apartamentos”, disse. Ao todo, o prédio tem seis fogos. A AOLx estava a desenhar um programa de arrendamento “para habitação própria e permanente, com aplicação de rendas acessíveis, inferiores às praticadas no mercado de arrendamento privado e no Programa de Renda Convencionada”. De acordo com o programa dos activistas, cada apartamento seria arrendado por 80 euros mensais.

De acordo com a informação disponível no site do Programa Quota de Habitação Comum - assim lhe chamaram - dirige-se "a pessoas singulares e agregados (por agregado não se entende apenas o agregado familiar, mas qualquer proposta conjunta de ocupação da habitação) em situação de carência habitacional que se encontram fora da abrangência do Regime de Acesso a uma Habitação Social Municipal, no âmbito do regulamento em vigor, mas cujos rendimentos também não lhes permitem aceder ao mercado privado de arrendamento nem ao Programa Renda Convencionada".

Este programa, que é simplesmente uma proposta, pressupõe a existência de um protocolo entre a autarquia e uma assembleia composta pelos ocupantes do espaço, que se encarregaria de fazer a gestão das rendas e a manutenção dos espaços.

De acordo com Tiago Duarte, o programa ia ser anunciado na quarta-feira (já foi entretanto divulgado online). Na segunda-feira, adiantou, a AOLx enviou uma carta endereçada ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a pedir uma reunião. “Ao longo deste tempo todo, tentamos falar com a câmara municipal, mas nunca nos deu qualquer resposta”, sublinhou Tiago Duarte.

O deputado municipal do Bloco de Esquerda, Tiago Ivo Cruz, considerou que esta acção da câmara de Lisboa “é uma violação grave e um autoritarismo do vereador Salgado”. “Segundo o regulamento, [a autarquia] seria obrigada a apresentar primeiro o despacho do vereador responsável pela decisão, o dia e a hora em que iriam realizar esta acção com uma antecedência de 90 dias. Nada disso foi realizado, alegando que se trata de património disperso e que, por isso, a câmara pode tomar conta do assunto”, referiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo explicou Tiago Ivo Cruz, a desocupação do imóvel estará relacionada com o decurso das obras do jardim do Caracol da Penha. Obras que, segundo o deputado municipal, “não têm agenda, nem orçamento dentro dos serviços para avançarem”.

No local estavam elementos do corpo da PSP e da Polícia Municipal e ainda uma responsável do gabinete do vereador Manuel Salgado, que referiu que a câmara de pronunciaria sobre o assunto, mais tarde, em comunicado. O que não aconteceu até ao momento.

Ao início da tarde, a AOLx dirigiu-se para os Paços do Concelho para exigir uma reunião com o vereador Manuel Salgado.

PUB