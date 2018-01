As previsões dizem que as cheias do rio Sena, em Paris, França, atingiram o pico e que a situação deverá começar a melhorar a partir desta terça-feira. Alguns dos 1500 residentes da capital francesa que tiveram de deixar as suas casas tentam agora regressar a casa, com os meios possíveis ou disponíveis. Vale tudo: barcos, caiaques, a pé arrastando ou carregando malas nas zonas onde o trânsito automóvel ainda não é possível, porque as ruas ainda estão tomadas pelas águas do rio que transbordaram.

A situação parece mais calma, mas fora de Paris ainda não se respira de alívio, em terras situadas nas margens do Sena. A imprensa desta terça-feira, como o Le Parisien, diz que na cidade de Troyes, a cerca de 150 quilómetros a sudeste da capital francesa, os habitantes ainda temem as consequências das chuvas previstas pelo serviço de meteorologia para esta semana. "Ainda não podemos dizer que o pior já passou", afirma Frédéric Molossi, presidente da entidade que gere o sistema de reservatórios Seine Grands Lacs. Quatro das reservas de água que integram este sistema estavam a 100% ou mais da sua capacidade de armazenamento.

"O nível de água regressará lentamente à normalidade", declarou na segunda-feira o director da polícia de Paris, Michel Delpuech, citado pela agência Reuters. As zonas ribeirinhas ficaram inundadas, o museu do Louvre teve de encerrar um piso em cave onde tinha uma exposição de arte islâmica. E os conhecidos bateaux mouches (barcos turísticos), que levam turistas a serpentear por Paris pelo rio, tiveram de parar por razões de segurança. Victor Ferreira