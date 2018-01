O sector automóvel está a passar por uma fase de verdadeira revolução que representa, para todos os players do setor, um grande desafio, mas acima de tudo, um “mundo” de oportunidades.

O recente Lisbon Mobi Summit, no qual tive o prazer de participar, foi um fórum privilegiado para debater as questões da mobilidade do futuro. Essas questões são, antes de mais, socioculturais, como a preferência pela utilização em detrimento da posse, que têm dado origem a novos serviços como o carsharing ou plataformas de ridesharing como a Uber ou a Cabify. Estas mudanças socioculturais cruzam-se com evoluções tecnológicas, como a conetividade, a digitalização, a eletrificação e a condução autónoma, que oferecerão aos utilizadores novos benefícios e novas experiências.

Para o Grupo Volkswagen e para as suas marcas que a SIVA representa, o aproveitamento das oportunidades criadas por esta revolução está no centro da estratégia para os próximos anos. A conectividade, que liga o carro ao “mundo” — a outros carros, à casa, à fábrica, a um escritório —, permite já hoje o acesso a um mundo novo de serviços. A eletrificação tornará os carros elétricos mais práticos em deslocações urbanas. Já a evolução da condução assistida para o carro totalmente autónomo introduzirá mudanças profundas em modelos de negócio como o do carsharing, por exemplo, e dará tempo aos clientes/utilizadores. Tempo esse que é o bem mais escasso nesta era da proliferação dos conteúdos e da economia da atenção.

Todos ansiamos pelo nosso tempo de qualidade. Esse é um benefício que deveremos oferecer aos nossos clientes, o que implica mudar radicalmente a forma como encaramos a nossa relação com eles. Neste sentido, acreditamos que os principais desafios para os próximos anos estão em transferir o foco do “automóvel produto” para o “automóvel serviço”. Para nós, a relação com o cliente já não poderá terminar quando vendemos um carro. É precisamente aqui que ela deverá começar.

A conectividade é a mudança que já está a acontecer. Os nossos carros já nos avisam quando precisam de ir à oficina. Muitas reparações começam a poder ser feitas através de alterações de software à distância, o que permitirá aos carros serem reparados sem terem que ir a uma oficina. Vários outros serviços poderão ser vendidos da mesma forma rápida e segura, através de uma app, como um acréscimo de potência para o motor ou sistemas de iluminação led mais potentes. Os nossos clientes irão, por isso, ser acompanhados de uma forma mais constante e que, acima de tudo, lhes permita ganhar tempo.

A previsão do futuro é sempre um exercício arriscado. Sabemos que dele farão parte novas soluções de mobilidade e que nele viverão gerações com novas maneiras de comunicar e novas formas de usufruir de bens e de serviços. Sabemos também que existirão novos modelos de venda e novos pontos de contacto com clientes. No entanto, continuaremos a ter fabricantes, importadores e concessionários mas deveremos evoluir todos para distribuidores, criadores e especialistas em mobilidade automóvel.

Se o sector automóvel pouco se alterou nos últimos 100 anos, muito irá mudar nos próximos dez anos. Essa é uma certeza. É com grande motivação que cá estaremos para enfrentar essa mudança e aproveitar as oportunidades que ela nos proporciona.

